MP News: एक बकरा और दो दावेदार, रीवा में बकरीद पर सामने आया अजीबो- गरीब मामला; पुलिस परेशान

एक बकरे के साथ दो दावेदार पहुंचे थाने

रीवा, एजेंसी। मध्य प्रदेश के रीवा शहर से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर दो लोग एक ही बकरी के मालिक होने का दावा कर रहे हैं। अब यह मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। बकरे के साथ थाने पहुंचे दोनों दावेदार पुलिस अधिकारी ने बताया कि संजय खान और शाहरुख खान के बीच विवाद खड़ा हो गया, दोनों ही बकरीद पर लेकर आए दो साल की बकरी का मालिक होने का दावा किया। दोनों काफी समय से अपना विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी निष्कर्ष पर न निकल पाने के कारण दोनों पुलिस थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर हतेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि दोनों लोग, जिनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी, एक सफेद और भूरे रंग के बकरे के साथ सिविल पुलिस स्टेशन पहुच गए और दावा करने लगे। किसी ने खरीदा तो किसी ने पाला संजय ने कहा कि उसने जानवर को पाला था, लेकिन करीब छह महीने पहले वह लापता हो गया। अधिकारी ने कहा, शाहरुख ने दावा किया कि उसने बकरीद पर कुर्बानी देने के लिए हाल ही में 15,000 रुपये में बकरा खरीदा था। उलझता गया पूरा मामला अधिकारी ने कहा, "हमने दोनों से अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत पेश करने को कहा। अगले दिन संजय और शाहरुख एक बकरी की तस्वीरें लेकर आए, जो उस बकरे से हुबहु मिल रही थी, जिसके बाद मामला और उलझ गया।'' बकरे को थाने में रखना असंभव अधिकारी ने कहा, "अधिकारी ने कहा कि वे बकरे को पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी आवाज से उन्हें परेशानी होती है और काम करना भी मुश्किल हो जाता है।" अधिकारी ने कहा, "हमारे लिए बकरे को खाना खिलाना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने दोनों के बीच समझौता कराने के लिए स्थानीय वार्ड पार्षद को बुलाया।" उन्होंने कहा कि फिलहाल संजय बकरी को अपने पास रखेंगे, लेकिन दोनों दावेदारों से कहा गया है कि वे इसे किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं और उन्होंने इस संबंध में शपथ पत्र जमा कर दिया है। स्वामित्व का दावा करना मुश्किल पुलिस अधिकारी शर्मा ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि संजय ने छह महीने पहले बकरी खो दी थी, जो किसी के हाथ लग गई और उसने बकरी शाहरुख को बेच दी। बकरे की खरीददारी कागजी तौर पर नहीं की गई है, इसलिए इसके स्वामित्व का दावा कर पाना मुश्किल है।"

