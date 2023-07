Vidisha News: बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची, मौके पर पहुंची SDM टीम; बचाव कार्य शुरू

Madhya Pradesh News विदिशा के गांव कजरी बरखेड़ा में मंगलवार को एक ढाई साल की बच्ची घर के आंगन में खुले पड़े बोरवेल में गिर गई है। जिसे बचाने के लिए एसडीएम की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बच्ची को बचाने के लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है। बोरवेल की गहराई करीब 15 फीट बताई जा रही है।

बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची

Your browser does not support the audio element.

HighLights घर के खुले बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची युद्धस्तर पर चल रहा बचाव कार्य जेसीबी की मदद से आसपास की जा रही खुदाई

विदिशा, ऑनलाइन डेस्क। विदिशा जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के गांव कजरी बरखेड़ा में मंगलवार को एक ढाई साल की बच्ची घर के आंगन में खेलते-खेलते खुले बोरवेल में जा गिरी है। बच्ची को बचाने के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 15 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची घर के आंगन में खेलते हुए मासूम एक खुले बोरवेल में जा गिरी। बच्ची की आवाज सुनने पर घरवाले आए और बच्ची को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। इसके बाद प्रशासन की मदद के लिए उन्होंने स्थानीय पुलिस को फोन कर घटनास्थल पर बुलाया। बच्ची का नाम अस्मिता और पिता इंदर सिंह (पप्पू) बताया गया है। बोरवेल की गहराई करीब 15 फीट बताई जा रही है। युद्धस्तर पर चल रहा बचाव कार्य एसडीएम हर्षल चौधरी मौके पर पहुंच गए है। उनके मुताबिक बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जेसीबी से बोरवेल के आसपास खुदाई की जा रही है। रस्सी के सहारे भी बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने घटना की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात की और घटना के बारे में अपडेट लिया। उन्होंने युद्धस्तर पर बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

Edited By: Shalini Kumari