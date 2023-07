'पापा गंदे हैं, मां को कुल्हाड़ी से मार दिया', चार साल की बेटी ने पिता को दिलाई आजीवन कारावास की सजा

Madhya Pradesh Crime News मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक चार साल की बेटी ने कोर्ट में अपने आरोपी पिता के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि उसके पापा गंदे हैं उन्होंने उसकी मां को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। कोर्ट ने बच्ची के इस बयान को प्राथमिकता देते हुए आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बेटी की गवाही से पिता को आजीवन कारावास की सजा

भोपाल, ऑनलाइन डेस्क। छत्तीसगढ़ के होशंगाबाद में एक हत्या के केस में बेटी की गवाही ने आरोपी पिता को सजा दिलाई। दरअसल, चार साल की बेटी ने कोर्ट में कहा कि उसके पिता गंदे हैं और उन्होंने ही उसकी मां की हत्या की है। चार साल की मासूम के सामने मां की हत्या 13 मई, 2020 को आरोपी लखन केवट ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। घटना के दौरान आरोपी की चार साल की बेटी भूरी मौके पर मौजूद थी, जो इसकी चश्मदीद गवाह थी। भूरी ने अपने नाना-नानी को बताया कि पापा ने मम्मी को कुल्हाड़ी से मार दिया और वो मर गई। पुलिस ने भूरी को अपना गवाह बनाया। बेटी को चश्मदीद गवाह बनाकर किया पेश मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि लखन केवट ने अपने पत्नी की हत्या की है और इस घटना के दौरान आरोपी की बेटी वहीं पर मौजूद थी। पुलिस ने भूरी को चश्मदीद गवाह बनाया था। दोषी की बेटी ने कोर्ट में जज के सामने घटना का पूरा वाक्या जैसे का तैसा बताया। बेटी के बयान को प्राथमिकता देते हुए अतिरिक्त सेशन जज मनीष कुमार पाटीदार की कोर्ट में दर्ज किया गया। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर सरकारी अधिवक्ता सुनील कुमार चौधरी ने मामले में प्रस्तुत बहस की और आरोपी लखन को उसकी पत्नी की हत्या मामले में लगभग तीन साल बाद आजीवन कारावास की सजा दिलाई है।

