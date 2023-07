MP News: मुरैना के बाल सुधार गृह से फरार हुए आठ कैदी, हत्या और दुष्कर्म जैसे संगीन अपराधों की काट रहे थे सजा

Madhya Pradesh News मुरैना के बाल सुधार गृह से हत्या और दुष्कर्म की सजा काट रहे आठ कैदी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 12 में आठ कैदी फरार हुए हैं। इन सभी ने बाथरूम की दीवार तोड़कर भागने की योजना बनाई थी और मौका देखते ही फरार हो गए। पुलिस बल सभी की तलाश में जुटी हुई है और उनके गृह नगर तक पहुंच रही है।

मुरैना के बाल सुधार गृह से फरार हुए आठ आरोपी

मुरैना, पीटीआई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक बाल सुधार गृह से आठ कैदी भाग गए हैं। इस बात की जानकारी पुलिस की ओर से सोमवार दी गई है। साथ ही, बताया जा रहा है कि भआागने वाले आठों अपराधी दुष्कर्म और हत्या सहित विभिन्न अपराधों में शामिल होने के बाद यहां भेजे गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार शाम को नैनागढ़ रोड पर स्थित किशोर गृह में हुई। बाथरूम की दीवार तोड़कर भागे आरोपी शहर के पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने कहा कि दुष्कर्म और हत्या के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे 12 किशोर विचाराधीन कैदियों में से आठ रविवार शाम करीब 7 बजे बाथरूम की दीवार तोड़कर भाग गए। उन्होंने बताया कि किशोर गृह में तैनात विशेष सशस्त्र बल के गार्ड ने रात करीब आठ बजे कोतवाली पुलिस थाने को सूचना दी। पलंग के सरिया से तोड़ी दीवार सुधार गृह के प्रमुख ने बताया कि यह सभी बच्चे बहुत पहले से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने सुधार गृह में मौजूद चीजों को अपने हथियार के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। बच्चों ने पलंग और कई अन्य जगह से सरिया निकालकर इस वारदात को अंजाम दिया है। इस गृह से कोई भाग न पाए इसके लिए हर तरफ ताला लगा होता है और कई गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। इसके बाद भी इन किशोरों ने उनके कमरे के बाथरूम की दीवार को काटा और उसमें से फरार हो गए। कैदियों की तलाश में जुटी टीम घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस ने कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। उनका पता लगाने का काफी प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि भागने वाले किशोर मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों के रहने वाले हैं।

