MP की बदल रही आर्थिक तस्वीर, MSME को कर्ज में 36.5% उछाल; दो साल में 1.45 लाख करोड़ का ऋण

नमन मिश्रा, भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बड़ा आर्थिक बदलाव करवट ले रहा है। इसकी एक झलक बैंक ऋण के आंकड़ों में झलक रहा है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के अनुसार मार्च 2026 तक प्रदेश भर की बैंक शाखाओं से कुल छह लाख 65 हजार 941 करोड़ रुपयों का कर्ज बांटा। इसमें कृषि क्षेत्र को एक लाख 95 हजार 580 करोड़ और मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग (एमएसएमई) सेक्टर को एक लाख 45 हजार 491 करोड़ का कर्ज मिला। एमएसएमई को दिया गया कर्ज दो साल पूर्व के मुकाबले 36.5 प्रतिशत अधिक है।

कृषि ऋण बढ़ा, लेकिन घटी हिस्सेदारी इन आंकड़ों में कृषि क्षेत्र में कर्ज का आकार बड़ा दिखता है। दो वर्ष पूर्व की तुलना में इसका आकार भी करीब 20 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कुल कर्ज में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 30.77 प्रतिशत से घटकर 29.37 प्रतिशत रह गई है। यह कृषि क्षेत्र में कर्ज दर के स्थिर होते जाने का संकेत है।

एमएसएमई सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार वहीं एमएसएमई क्षेत्र में यह तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2024 में एमएसएमई कर्ज 1.06 लाख करोड़ था, जो मार्च 2026 में बढ़कर 1.45 लाख करोड़ हो गया। यानी इस क्षेत्र में बैंकों ने करीब 38,879 करोड़ रुपये अधिक कर्ज बांटे।

मार्च 2024 से मार्च 2026 के बीच हाउसिंग लोन 72 हजार 255 करोड़ से बढ़कर 90 हजार 523 करोड़ हो गया। इन दो सालों में करीब 18 हजार 268 करोड़ यानी 25.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। हालांकि इस क्षेत्र में सालाना वृद्धि दर कमजोर हुई। 2024-25 में यह 13 प्रतिशत था तो 2025-26 में 10.8 प्रतिशत रहा। कुल कर्ज में हाउसिंग लोन की हिस्सेदारी भी लगभग स्थिर है।

बैंकर और अर्थशास्त्री डॉ. वीएन पाठक का कहना है कि इकोनॉमी को बेहतर करना है तो निवेश बढ़ाना होगा। अगर एमएसएमई में ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो यह बेहतर संकेत हैं। इसकी नियमित पड़ताल जरूरी है। यह भी पढ़ें- MP Police में 9,662 पदों पर भर्तियां जल्द, PHQ ने ESB को भेजा प्रस्ताव, सितंबर में ही शुरू होगी प्रक्रिया शिक्षा ऋण में भी तेज वृद्धि शिक्षा ऋण का आकार तीन हजार 629 करोड़ से बढ़कर चार हजार 793 करोड़ हो गया। यानी दो साल में एक हजार 164 करोड़ (32.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र सालाना 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। कुल कर्ज में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 0.72 प्रतिशत है, लेकिन इसकी तेज वृद्धि दर रुझान का संकेत दे रहा है।

पिछले तीन वर्षों में कर्ज का लेखा-जोखा सेक्टर - मार्च 24 - मार्च 25 - मार्च 26

कृषि - 1,63,077 - 1,78,745 - 1,95,580

एमएसएमई - 1,06,612 - 1,20,082 - 1,45,491

शिक्षा - 3,629 - 4,180, - 4,793

हाउसिंग - 72,255 -81,709 - 90,523

कुल कर्ज - 5,29,951 - 5,96,554 - 6,65,941