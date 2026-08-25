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MP में मानसून का जोर, 20 जिलों में झमाझम वर्षा के आसार; पन्ना-टीकमगढ़ समेत 4 में अति भारी बारिश की चेतावनी

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Tue, 25 Aug 2026 12:50 PM (GMT+05:30)

मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिससे अगले 24 घंटों में कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। पन्ना, दमोह, निवाड़ी और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 20 जिलों में भी झमाझम बारिश के आसार हैं।

-AI Generated image

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HighLights

  1. मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय, अगले 24 घंटे बारिश के आसार।

  2. पन्ना, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का अलर्ट।

  3. वेदर सिस्टम के असर से प्रदेश में व्यापक वर्षा की संभावना।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। झारखंड और आसपास बने निम्न दबाव क्षेत्र के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने पन्ना, दमोह, निवाड़ी और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है।

ये वेदर सिस्टम सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त, मंगलवार की सुबह 8:30 बजे झारखंड और आसपास के क्षेत्र में निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय था। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है। यह सिस्टम अगले 24 घंटे में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है। मानसून द्रोणिका भी जम्मू, देहरादून, शाहजहांपुर, वाराणसी होते हुए झारखंड के निम्न दबाव क्षेत्र से गुजर रही है और बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है।

इन जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान

मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को पन्ना, दमोह, निवाड़ी और टीकमगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर अति भारी बारिश के साथ गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है।

इसके अलावा रायसेन, सीहोर, राजगढ़, देवास, आगर-मालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, कटनी, मंडला, सागर और छतरपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

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यहां गरज-चमक के साथ पड़ सकती हैं बौछारें

मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मैहर और पांढुर्णा में भी गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।