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MP Weather News: पूर्वी मध्य प्रदेश में झमाझम का दौर, नौगांव में 45 मिमी बरसा पानी; पांच जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:11 PM (IST)

मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, नौगांव में सर्वाधिक 45 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक बारिश जारी रहने और पांच जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय, अच्छी बारिश दर्ज।

  2. नौगांव में सर्वाधिक 45 मिमी वर्षा, खजुराहो में 33 मिमी।

  3. पांच जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। बुधवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। छतरपुर के नौगांव में सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि खजुराहो में 33 मिलीमीटर पानी बरसा। मंडला में 35, मलाजखंड में 16 और जबलपुर में 8 मिलीमीटर वर्षा हुई। सीधी और टीकमगढ़ में भी 7-7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर और नर्मदापुरम में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल जारी रहने की संभावना है और 23 अगस्त तक कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

पांच जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आकाशीय बिजली की स्थिति में खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है।

दो मौसमी सिस्टम से मजबूत हुआ बारिश का दौर

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहा कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन भी सक्रिय है।

इन दोनों मौसमी सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम मजबूत हुआ है। इसके चलते 23 अगस्त तक प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है।

बारिश से तापमान में भी गिरावट

बादलों और बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहा। केवल राजगढ़, रतलाम और उज्जैन में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया।

न्यूनतम तापमान भी टीकमगढ़ और उमरिया को छोड़कर अधिकांश जिलों में सामान्य से नीचे रहा। बारिश और बादलों के कारण कई इलाकों में मौसम सुहावना बना रहा।

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बुधवार शाम साढ़े पांच बजे तक कहां-कितनी हुई वर्षा

शहर -- वर्षा
रीवा -- 5.0
दमोह -- 4.0
बैतूल -- 3.0
भोपाल -- 0.6
छिंदवाड़ा -- 2.0
ग्वालियर -- 0.4
नर्मदापुरम और इंदौर -- 0.2
सागर और सतना -- 2.0
(नोट: वर्षा के आंकड़े मिलीमीटर में)