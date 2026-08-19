MP Weather News: पूर्वी मध्य प्रदेश में झमाझम का दौर, नौगांव में 45 मिमी बरसा पानी; पांच जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। बुधवार को प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। छतरपुर के नौगांव में सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि खजुराहो में 33 मिलीमीटर पानी बरसा। मंडला में 35, मलाजखंड में 16 और जबलपुर में 8 मिलीमीटर वर्षा हुई। सीधी और टीकमगढ़ में भी 7-7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर और नर्मदापुरम में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल जारी रहने की संभावना है और 23 अगस्त तक कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

पांच जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है।