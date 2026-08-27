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मानसून से तरबतर MP: ओरछा में 8 इंच से ज्यादा वर्षा, छतरपुर-टीकमगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Thu, 27 Aug 2026 03:04 PM (IST)

मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जहां छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी बारिश की चेतावनी ...और पढ़ें

-प्रतीकात्म्क चित्र।

-प्रतीकात्म्क चित्र।

HighLights

  1. छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में अति भारी बारिश की चेतावनी।

  2. ओरछा में 205 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई।

  3. कम दबाव का क्षेत्र मानसून को और सक्रिय करेगा।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार को बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

इन इलाकों में सर्वाधिक वर्षा

बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे तक ओरछा में सर्वाधिक 205 मिलीमीटर यानी करीब 8 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा नलखेड़ा में 165, सुसनेर में 132, सेंवढ़ा और पृथ्वीपुर में 130-130, आगर में 110, निवाड़ी में 102 और मोहनगढ़ में 95 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने राजगढ़, बैतूल, आगरमालवा, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, छिंदवाड़ा, मंडला, पन्ना, दमोह और मैहर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। यहां 64.5 से 115.5 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। साथ ही गरज-चमक और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, सागर और पांढुर्णा में भी कहीं-कहीं गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

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उत्तर प्रदेश में बना कम दबाव का क्षेत्र

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है। इसके साथ जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ भी मध्य भारत के मौसम को प्रभावित कर रही है।

वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और उससे लगे पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा तट के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से 29 अगस्त के आसपास इसी क्षेत्र में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं।