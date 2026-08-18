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MP में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 21-22 अगस्त को झमाझम के आसार; 3 जिलों में अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Tue, 18 Aug 2026 09:24 PM (GMT+05:30)

मध्य प्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा, 21-22 अगस्त को पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। नरसिंहपुर, पन्ना और टीकमगढ़ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य में अभी भी 12 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई है।

-सांकेतिक तस्वीर।

-सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. झारखंड-बिहार से छग की ओर बढ़ रहा वेदर सिस्टम।

  2. 21-22 अगस्त को पूवी मप्र में भारी वर्षा के आसार।

  3. नरसिंहपुर, पन्ना, टीकमगढ़ जिलों में अलर्ट जारी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ने को तैयार है। कम दबाव का क्षेत्र झारखंड और बिहार होते हुए बुधवार तक छत्तीसगढ़ पहुंचेगा, जहां कमजोर होकर यह वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया (सामान्य कम दबाव के क्षेत्र से अधिक मजबूत मौसम प्रणाली) में बदलेगा। इसके असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 और 22 अगस्त को कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है।

मौसम विभाग ने नरसिंहपुर, पन्ना और टीकमगढ़ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम प्रणाली के आगे बढ़ने के साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

इन इलाकों में बरसा पानी

उधर, कम दबाव के क्षेत्र के असर से मंगलवार को सीधी में सर्वाधिक 40 मिलीमीटर पानी गिरा। शिवपुरी में 15 मिलीमीटर, रीवा में 7 मिलीमीटर, सतना व नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दो-दो मिलीमीटर और बालाघाट के मलाजखंड में 0.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

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पूर्वी मप्र में 16 और पश्चिमी हिस्से में नौ प्रतिशत कम बारिश

मौसम की बेरुखी का असर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में साफ नजर आने लगा है। यही वजह है कि पूर्वी हिस्से में 16 और पश्चिमी हिस्से में नौ प्रतिशत कम वर्षा दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 573.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जो सामान्य से 12 प्रतिशत कम है। मैहर में सामान्य से 58 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।

इसी तरह, आलीराजपुर में 47, रीवा में 46, मुरैना में 38, नर्मदापुरम में 34, पांढुर्ना में 33, टीकमगढ़ में 31, सागर में 29, धार में 29 और जबलपुर में 28 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ कुछ जिलों में मानसूनी बादल जमकर बरसे हैं। बुरहानपुर में सामान्य से 39 प्रतिशत, खरगोन में 26 प्रतिशत, राजगढ़ में 24 प्रतिशत, भोपाल व भिंड में 18-18 प्रतिशत और गुना में 14 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है।