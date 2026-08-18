MP में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 21-22 अगस्त को झमाझम के आसार; 3 जिलों में अलर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ने को तैयार है। कम दबाव का क्षेत्र झारखंड और बिहार होते हुए बुधवार तक छत्तीसगढ़ पहुंचेगा, जहां कमजोर होकर यह वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया (सामान्य कम दबाव के क्षेत्र से अधिक मजबूत मौसम प्रणाली) में बदलेगा। इसके असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 और 22 अगस्त को कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है।

मौसम विभाग ने नरसिंहपुर, पन्ना और टीकमगढ़ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम प्रणाली के आगे बढ़ने के साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इन इलाकों में बरसा पानी उधर, कम दबाव के क्षेत्र के असर से मंगलवार को सीधी में सर्वाधिक 40 मिलीमीटर पानी गिरा। शिवपुरी में 15 मिलीमीटर, रीवा में 7 मिलीमीटर, सतना व नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दो-दो मिलीमीटर और बालाघाट के मलाजखंड में 0.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।