MP में सक्रिय मानसून, राजगढ़-ग्वालियर समेत 8 जिलों में झमाझम बारिश के आसार, दतिया में अति भारी वर्षा का रेड अलर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता बरकरार है। मौसम विभाग ने बुधवार को अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दतिया जिले में कहीं-कहीं अति भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजगढ़, ग्वालियर, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जैसे जिलों में में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में भी तेज बारिश के आसार मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों के अलावा विदिशा, रायसेन, उज्जैन, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना, सीधी, पन्ना, दमोह, सागर और मैहर में भी कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

इसके अलावा भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, देवास, हरदा, खरगोन, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, उमरिया और डिंडौरी समेत कई जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा का दौर देखने को मिल सकता है।

दतिया समेत इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा हाइड्रोमेट डिवीजन के फ्लैश फ्लड मार्गदर्शन के मुताबिक अगले 24 घंटे में भिंड, दतिया, ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का खतरा है। लगातार बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों के जलस्तर बढ़ने की स्थिति बन सकती है।

ये वेदर सिस्टम सक्रिय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इससे संबंधित मानसून द्रोणिका सक्रिय है। इसके अलावा हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में भी ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है।

बीते 24 घंटे में कई जगह तेज बारिश प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई। जीरापुर में 113 मिमी, पिछोर में 110 मिमी, जाड़ा में 95 मिमी, मंदसौर में 90 मिमी, लालगढ़ में 84.2 मिमी, बड़वाह में 77 मिमी और जावरा में 76 मिमी बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा भी कई जिलों में मध्यम से तेज वर्षा हुई।