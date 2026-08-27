मंत्री विजय शाह को अभियोजन से बचाने की सिफारिश पर कांग्रेस हमलावर, पूर्व सैनिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी
प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की अनुमति न देने की अनुशंसा पर कांग्रेस ने ...और पढ़ें
HighLights
सरकार ने मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने से रोका।
कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई।
पूर्व सैनिकों ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की अनुमति न देने की अनुशंसा सरकार द्वारा राज्यपाल मंगुभाई पटेल से करने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने सरकार के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सेना किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। उसके किसी अधिकारी का अपमान सैनिकों के त्याग, देशवासियों की भावनाओं और राष्ट्र की गरिमा का अपमान है। ऐसे मंत्री को बचाने के स्थान पर पद से बर्खास्त करना चाहिए। यदि सरकार ने शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की तो पूर्व सैनिक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को पत्रकारवार्ता में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में मंत्री विजय शाह द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि सेना में सारे धर्म और जातियों को बराबर माना जाता है। सीमा पर तैनात सेना की यूनिटों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सब पास-पास होते हैं।
वहां सारे त्योहार सभी सैनिक मिलकर मनाते हैं। ऐसी सर्वधर्म समभाव वाली सेना की अधिकारी को धर्म के चश्मे से देखना और उनका अपमान करना करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को अपमानित करना है।
मामले की गंभीरता को देखते हुई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाकर जांच कराई और अभियोजन स्वीकृति पर निर्णय लेने के लिए कहा मगर सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने के स्थान पर बचाने का रास्ता खोजा।
यह भी पढ़ें- महंगाई के विरोध में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, भोपाल में ‘त्योहार लोन’ मांगने बैंक पहुंचीं महिलाएं
राज्यपाल से अभियोजन की स्वीकृति न देने की अनुशंसा की। जबकि, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेना की गरिमा और सैनिकों के सम्मान के मामले में किसी तरह का समझौता न हो। विजय शाह को मंत्री पद से हटाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश के पूर्व सैनिक अपने सम्मान और भारतीय सेना की गरिमा की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे।