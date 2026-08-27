मंत्री विजय शाह को अभियोजन से बचाने की सिफारिश पर कांग्रेस हमलावर, पूर्व सैनिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की अनुमति न देने की अनुशंसा सरकार द्वारा राज्यपाल मंगुभाई पटेल से करने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने सरकार के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सेना किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। उसके किसी अधिकारी का अपमान सैनिकों के त्याग, देशवासियों की भावनाओं और राष्ट्र की गरिमा का अपमान है। ऐसे मंत्री को बचाने के स्थान पर पद से बर्खास्त करना चाहिए। यदि सरकार ने शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की तो पूर्व सैनिक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को पत्रकारवार्ता में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में मंत्री विजय शाह द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि सेना में सारे धर्म और जातियों को बराबर माना जाता है। सीमा पर तैनात सेना की यूनिटों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सब पास-पास होते हैं।