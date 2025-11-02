'छवि बिगाड़ी तो पुलिस उठाएगी भी और पीटेगी भी...', फेसबुक लाइव में भड़के MP के मंत्री, YouTuber को दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक बार फिर मंत्री के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। जबेरा से विधायक और राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने रविवार सुबह फेसबुक पर लाइव आकर ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी, जो उनकी या अन्य जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

लोधी ने अपने लाइव संबोधन में कहा कि जो कोई भी बिना किसी तथ्य के किसी की छवि बिगाड़ेगा, पुलिस उसे उठाएगी भी और पीटेगी भी। गलत करोगे तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। मंत्री के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

YouTuber से विवाद बना वजह दरअसल, मंत्री का यह लाइव तीन दिन पहले हुई एक घटना के बाद सामने आया। सिग्रामपुर गांव में शराबबंदी को लेकर एक सभा के दौरान एक YouTuber ने वीडियो में मंत्री धर्मेंद्र लोधी और पशुपालन मंत्री लखन पटेल पर शराब माफिया से संबंध होने का आरोप लगाया था। इसके बाद मंत्री लोधी के निर्देश पर जबेरा पुलिस ने यूट्यूबर राघवेंद्र राठौर के खिलाफ धारा 326(3), 356(3) और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के बाद राघवेंद्र ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य पाया गया। इसके बावजूद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से मंत्रियों पर 'गलत कार्रवाई कराने' का आरोप दोहराया। मंत्री बोले — साफ छवि वालों को बदनाम करने की साजिश इन आरोपों के जवाब में मंत्री लोधी ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा, 'कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने में लगे हैं। मैं किसी को भी यह करने नहीं दूंगा। चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी।'