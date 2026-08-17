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भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित: MP के लाल सिंह आर्य उपाध्यक्ष, तो गजेंद्र पटेल बने महासचिव; इन नेताओं को भी मिली बडी जिम्मेदारी

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Mon, 17 Aug 2026 03:45 PM (IST)

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया, जिसमें मध्य प्रदेश को अहम प्रतिनिधित्व मिला है। लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महासचिव और विष्णु दत्त शर्मा समन्वयक बने हैं।

मप्र भाजपा कार्यालय (प्रतीकात्मक चित्र)

मप्र भाजपा कार्यालय (प्रतीकात्मक चित्र)

HighLights

  1. बंसीलाल गुर्जर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।

  2. आशीष अग्रवाल भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया टीम में शामिल।

  3. कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश को भी अहम प्रतिनिधित्व मिला है। प्रदेश से कई नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

नई टीम में लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं विष्णु दत्त शर्मा को समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा बंसीलाल गुर्जर को भाजपा किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया टीम में आशीष अग्रवाल को जगह मिली है, जबकि कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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