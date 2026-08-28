MP के 80 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को जल्द मिलेगी लैपटॉप की राशि, CM मोहन सिंगल क्लिक से खातों में भेजेंगे; नोट कर लें तारीख

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। सरकार 1 सितंबर को 80,197 विद्यार्थियों के बैंक खातों में यह राशि सीधे ट्रांसफर करेगी।

स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार राज्यस्तरीय कार्यक्रम भोपाल स्थित कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में 1 सितंबर को दोपहर 3 बजे आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पात्र विद्यार्थियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे।

खाते में आएंगे 25 हजार इस योजना में सरकार विद्यार्थियों को तैयार लैपटॉप उपलब्ध नहीं कराती है। इसके बजाय प्रत्येक पात्र विद्यार्थी के बैंक खाते में 25 हजार रुपये जमा किए जाते हैं। विद्यार्थी इस राशि का उपयोग अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार लैपटॉप खरीदने में कर सकते हैं।

75 प्रतिशत अंक वालों को मिलेगा लाभ योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता पूरी करना जरूरी है। 12वीं की परीक्षा पहले प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले और न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे।