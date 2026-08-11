मानवता शर्मशार... MP में सरकारी अस्पताल ने नहीं दी एंबुलेंस, कचरे ढोने वाली गाड़ी में घर भेजा महिला का शव

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मानवता को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है। यहां के सरकारी अस्पताल ने एक महिला का शव नगर पालिका की कचरा ढोने वाली गाड़ी में रखवाकर उसके घर भेजा। इससे पहले महिला का परिवार अस्पताल के बाहर एंबुलेंस या फिर शव ले जाने वाली गाड़ी का घंटों इंतजार करता रहा।

यह घटना बड़ा मलहरा सिविल अस्पताल में हुई। इसका पता तब चला जब सोशल मीडिया पर कचरा उठाने वाली गाड़ी में शव ले जाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर सवाल उठने लगे।

परिवार का क्या कहना है? मृतक महिला की पहचान रुखसाना खान के तौर पर हुई है, जो 4 जुलाई से लापता थी। उसका शव 5 अगस्त को सूरजपुर रोड के पास कचरे के ढेर से मिला था। पोस्टमार्टम के बाद रुखसाना के परिवार ने शव को घर ले जाने के लिए गाड़ी का कई घंटों तक इंतजार किया। उसके पति, बबलेश अहिरवार ने बताया कि आखिरकार परिवार को नगर पालिका का ट्रैक्टर-ट्रॉली दिया गया, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर कचरा ढोने के लिए किया जाता है।

घटना के बाद खड़े हुए सवाल इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि परिवार को शव ले जाने वाली खास गाड़ी या मॉर्चरी वैन क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। छतरपुर के कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और अनुविभागीय दंडाधिकारी की जांच के बाद जिला प्रशासन ने स्थानीय ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है।

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मीणा ने कहा कि अस्पताल या नगर पालिका की ओर से कोई और चूक हुई है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक अलग जांच भी चल रही है। जांच में यह देखा जाएगा कि क्या मॉर्चरी वैन उपलब्ध थी, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया और शव ले जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली का इंतजाम किसने किया था।

इससे पहले राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा था कि इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है और बड़ा मलहरा के बीएमओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जिला मुख्यालय पर शव ले जाने वाली दो गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं। इस घटना की राजनीतिक आलोचना भी हुई है।