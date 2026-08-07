Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    'फोरेंसिक लैब भरोसेमंद नहीं', मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट पर स्वतंत्र जांच के दिए आदेश

    By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 09:32 AM (GMT+05:30)

    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल की राज्य फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की डीएनए रिपोर्टों में 'कट-पेस्ट' त्रुटि को गंभीरता से लिया है। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image
    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। हाई कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट में कट पेस्ट के जरिए गलत नाम दर्ज होने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने भोपाल स्थित राज्य फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की पिछले पांच वर्षों में तैयार डीएनए और अन्य वैज्ञानिक रिपोर्टों में से 20 प्रतिशत रिपोर्टों की रैंडम जांच कराने के आदेश दिए हैं।

    कोर्ट ने मुख्य सचिव को सात दिन के भीतर प्रदेश के बाहर के तीन वैज्ञानिक अधिकारियों की स्वतंत्र समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति छह महीने में जांच पूरी करेगी।

    एफएसएल की प्रभारी निदेशक भी उपस्थित

    मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान एफएसएल की प्रभारी निदेशक डा .हर्षा सिंह अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं।

    उन्होंने स्वीकार किया कि डीएनए रिपोर्ट में गलत नाम दर्ज होना कट पेस्ट की गलती के कारण हुआ हो सकता है। इस पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यदि एक मामले में ऐसी त्रुटि सामने आई है तो यह जांचना जरूरी है कि अन्य रिपोर्टों में भी ऐसी गलती तो नहीं हुई।

    16 मार्च को सुनाई गई थी उम्रकैद

    मामला नर्मदापुरम जिले के साकेत इटारसी निवासी पंकज कुमार बिंदोलिया की आपराधिक अपील से जुड़ा है। पंकज ने पाक्सो विशेष न्यायालय द्वारा 16 मार्च, 2026 को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को चुनौती दी है।

    सुनवाई में सामने आया कि 31 दिसंबर 2024 की एफएसएल रिपोर्ट में गलत व्यक्ति का नाम दर्ज था। कोर्ट ने एफएसएल निदेशक पद पर फोरेंसिक साइंस, बायोलाजी या बायोकैमिस्ट्री जैसे संबंधित विषयों के विशेषज्ञ की नियुक्ति पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए हैं।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में सनसनीखेज वारदात: तीसरी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या, पड़ोसी गिरफ्तार

    यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश बनेगा देश का सबसे बड़ा 'ग्रीन एनर्जी हब', सीएम मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पेश किया 2030 का विजन