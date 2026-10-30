मध्य प्रदेश: सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमले का खतरा, 30 से ज्यादा पोर्टल बंद

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ग्लोबल स्तर पर सामने आई पीएचपी शेल सॉफ्टवेयर की खामी और एमपी-सर्ट की चेतावनी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पुराने पीएचपी सॉफ्टवेयर पर चल रही शासन की 130 वेबसाइटों पर संभावित साइबर हमले के खतरे को देखते हुए, एहतियात 30 से ज्यादा पोर्टलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

एमपीएसईडीसी के एमडी अंशुमान राज के अनुसार, तकनीकी एजेंसियों की एडवाइजरी से पहले ही असामान्य गतिविधियों के संकेत मिल गए थे। पहले करीब 100 साइटें बंद की गई थीं, जिनमें से 70 को अपग्रेड करके दोबारा शुरू कर दिया गया है।