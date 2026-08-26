MP में बहुविवाह और निकाह हलाला पर रोक की दिशा में बड़ा कदम, UCC विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी
मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में बहुविवाह और निकाह हलाला पर रोक लगेगी। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद इसके प्रावधान प्रभावी होंगे।
HighLights
राज्यपाल ने मध्य प्रदेश UCC विधेयक को दी मंजूरी।
बहुविवाह और निकाह हलाला पर लगेगी प्रभावी रोक।
विधेयक अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम आगे बढ़ाया है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब विधि एवं विधायी विभाग इसे मुख्य सचिव के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी संबंधित अधिकारियों से समन्वय करेंगे।
पिछले माह पारित हुआ था विधेयक
मध्य प्रदेश विधानसभा ने 21 जुलाई को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया था। इसके बाद विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया। राज्यपाल ने इस पर कानूनी राय मांगी थी। लोकभवन की विधि एवं विधायी शाखा से अभिमत मिलने और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की राज्यपाल से मुलाकात के बाद विधेयक को राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया। अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजने की तैयारी है।
संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यूसीसी विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनका संबंध केंद्रीय कानूनों से है। इसी वजह से इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना जरूरी है। विधेयक केंद्र के पास पहुंचने के बाद केंद्रीय गृह विभाग से भी इस पर कानूनी अभिमत लिया जाएगा। यदि विधेयक संवैधानिक और कानूनी कसौटी पर उपयुक्त पाया जाता है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिल सकती है।
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधि एवं विधायी विभाग विधेयक को राजपत्र में अधिसूचित करेगा। अधिसूचना जारी होते ही इसके प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे। राज्य सरकार की कोशिश है कि केंद्र स्तर पर प्रक्रिया जल्द पूरी हो और प्रदेश में यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ हो।
बहुविवाह, निकाह हलाला पर लगेगी रोक
प्रस्तावित यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को लेकर समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें बहुविवाह और निकाह हलाला पर रोक का प्रावधान है। तलाक के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
लिव-इन संबंधों को भी नियमों के दायरे में लाया गया है। इसके लिए पंजीयन की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऐसे संबंधों से जन्म लेने वाली संतान को कानूनी अधिकार देने के साथ संपत्ति से जुड़े प्रावधान भी किए गए हैं।
उत्तराखंड में लागू है यूसीसी
देश में फिलहाल उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। गुजरात विधानसभा भी यूसीसी विधेयक पारित कर उसे केंद्र की अनुमति के लिए भेज चुकी है। असम समेत कुछ अन्य राज्यों में भी UCC को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
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सुझाव देने वालों का डाटा सुरक्षित
इधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से यूसीसी को लेकर सुझाव देने वाले करीब 9.5 लाख लोगों का डाटा सुरक्षित रखवाया है। सरकार ने यूसीसी से संबंधित सुझाव और प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने की व्यवस्था की है।