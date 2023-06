Satpura Bhawan Fire: 'आग लगी या लगाई गई', कमलनाथ ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप; बोले- स्वतंत्र रूप से हो जांच

भोपाल, एएनआई। भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना पर राजनीति तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने इसे भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया है। उन्होंने इसकी जांच की मांग की है।

पूर्व सीएम ने कहा

#WATCH | Bhopal's Satpura Bhawan fire | Madhya Pradesh Congress chief and former CM Kamal Nath says, "This is one more example of corruption. Ye aag lagi ya aag lagayi gayi? That is the question. So far, they have said 12,000 files were destroyed in the fire. But how many files… pic.twitter.com/xi12sEsWu3