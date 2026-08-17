MP के जंगलों की गोद में छिपा इतिहास का खजाना! 21 वनमंडलों में खोजे जाएंगे प्राचीन स्थल; पुरातत्व विशेषज्ञों की मदद से चलेगा अभियान

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के घने जंगल अब सिर्फ वन्यजीवों और जैव विविधता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी छिपी ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत के लिए भी चर्चा में आने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर वन विभाग प्रदेश के वन क्षेत्रों में पुरातत्व धरोहरों की खोज के लिए विशेष अभियान की कार्ययोजना तैयार कर रहा है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों में पुरातत्व विशेषज्ञों के साथ मिलकर खोज अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और राज्य पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। साथ ही, मप्र राज्य वन्य प्राणी बोर्ड में विशेषज्ञ सेवाएं लेने के लिए केंद्र और राज्य के पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने की तैयारी है।

पिछले अभियान में सामने आईं कई ऐतिहा सिक धरोहरें प्रदेश के जंगलों में छिपी प्राचीन विरासत को सामने लाने के लिए पिछले वर्ष भी वन विभाग और पुरातत्व विशेषज्ञों ने अभियान चलाया था। इस दौरान बांधवगढ़ के जंगलों, रायसेन के जामगढ़ और सीहोर के देवबड़ला (बिलपान) जैसे वन क्षेत्रों में प्राचीन मंदिर, गुफाएं, पदचिह्न और अन्य पुरातात्विक अवशेष सामने आए थे।

वन विभाग ने प्रदेश के 63 वनमंडलों में से 41 वनमंडलों के जंगलों और उनके आसपास 1149 देवलोक चिह्नित किए थे। इनकी सूची मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी सौंपी गई थी। जंगलों में मिले 979, आसपास 170 देवलोक वन विभाग के सर्वे में सामने आए इन देवलोकों का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर से लेकर 20 हेक्टेयर तक है। इन्हें स्थानीय स्तर पर सरना, पुनीत वन, पवित्र निकुंज और बाबा देव स्थान जैसे नामों से भी जाना जाता है। जनजातीय समुदायों की आस्था में इनका विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहां धार्मिक अनुष्ठान, मेले और उर्स आयोजित किए जाते हैं।

आंकड़ों के मुताबिक 41 वनमंडलों में चिह्नित 1149 देवलोकों में 979 जंगलों के भीतर और 170 वन क्षेत्रों के आसपास स्थित हैं। जबलपुर वनमंडल में 34, सतना में सात, सीधी में दो, छतरपुर में 50 और छिंदवाड़ा के तीन वनमंडलों में 49 देवलोक चिह्नित किए गए हैं।