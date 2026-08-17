MP के जंगलों की गोद में छिपा इतिहास का खजाना! 21 वनमंडलों में खोजे जाएंगे प्राचीन स्थल; पुरातत्व विशेषज्ञों की मदद से चलेगा अभियान
मध्य प्रदेश के जंगलों में छिपी ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत की खोज के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर वन विभाग एक विशेष अभियान चलाएगा। इ ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन क्षेत्रों में पुरातात्विक खोज अभियान।
एएसआई और राज्य पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ करेंगे मदद।
बांधवगढ़ सहित 41 वनमंडलों में पहले भी मिलीं धरोहरें।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के घने जंगल अब सिर्फ वन्यजीवों और जैव विविधता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी छिपी ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत के लिए भी चर्चा में आने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर वन विभाग प्रदेश के वन क्षेत्रों में पुरातत्व धरोहरों की खोज के लिए विशेष अभियान की कार्ययोजना तैयार कर रहा है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों में पुरातत्व विशेषज्ञों के साथ मिलकर खोज अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और राज्य पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। साथ ही, मप्र राज्य वन्य प्राणी बोर्ड में विशेषज्ञ सेवाएं लेने के लिए केंद्र और राज्य के पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने की तैयारी है।
पिछले अभियान में सामने आईं कई ऐतिहासिक धरोहरें
प्रदेश के जंगलों में छिपी प्राचीन विरासत को सामने लाने के लिए पिछले वर्ष भी वन विभाग और पुरातत्व विशेषज्ञों ने अभियान चलाया था। इस दौरान बांधवगढ़ के जंगलों, रायसेन के जामगढ़ और सीहोर के देवबड़ला (बिलपान) जैसे वन क्षेत्रों में प्राचीन मंदिर, गुफाएं, पदचिह्न और अन्य पुरातात्विक अवशेष सामने आए थे।
वन विभाग ने प्रदेश के 63 वनमंडलों में से 41 वनमंडलों के जंगलों और उनके आसपास 1149 देवलोक चिह्नित किए थे। इनकी सूची मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भी सौंपी गई थी।
जंगलों में मिले 979, आसपास 170 देवलोक
वन विभाग के सर्वे में सामने आए इन देवलोकों का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर से लेकर 20 हेक्टेयर तक है। इन्हें स्थानीय स्तर पर सरना, पुनीत वन, पवित्र निकुंज और बाबा देव स्थान जैसे नामों से भी जाना जाता है। जनजातीय समुदायों की आस्था में इनका विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहां धार्मिक अनुष्ठान, मेले और उर्स आयोजित किए जाते हैं।
आंकड़ों के मुताबिक 41 वनमंडलों में चिह्नित 1149 देवलोकों में 979 जंगलों के भीतर और 170 वन क्षेत्रों के आसपास स्थित हैं। जबलपुर वनमंडल में 34, सतना में सात, सीधी में दो, छतरपुर में 50 और छिंदवाड़ा के तीन वनमंडलों में 49 देवलोक चिह्नित किए गए हैं।
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सात स्थानों पर मजार और दरगाह भी मिलीं
सर्वे के दौरान वन क्षेत्रों में कई ऐसे धार्मिक स्थल भी सामने आए, जहां मजार या दरगाह हैं। इंदौर वनमंडल के ग्राम काचरोट में पीर दरगाह और उत्तर बालाघाट के उकवा में दरगाह मिली है, जहां उर्स का आयोजन होता है। दक्षिण बालाघाट वनमंडल के मनका टेकरी, सोनेवानी और मोहगांवघाट में भी दरगाहें चिह्नित की गई हैं।
इसी तरह धार वनमंडल के मांडव में मजार वन और सेंधवा वनमंडल के धनोरा में ताजउद्दीन बाबा से जुड़ा धार्मिक स्थल भी सामने आया है।
अब बाकी 21 वनमंडलों में होगी तलाश
मुख्यमंत्री की मंशा इन देवलोकों और अन्य ऐतिहासिक स्थलों को उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्ता के अनुरूप विकसित करने की है। इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है। अब तक सर्वे से बाहर रहे 21 वनमंडलों में भी देवलोक और पुरातत्व धरोहरों की तलाश की जाएगी। इससे जंगलों में सदियों से छिपी विरासत को दस्तावेजबद्ध करने और संरक्षण की दिशा में नई पहल शुरू होगी।