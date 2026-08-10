'बात सम्मान की है', अंग्रेजों से 109 साल पुराना कर्ज मांगने पर बोला सेठ जुम्मा लाल का परिवार; ब्रिटेन से क्या आया जवाब?

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीहोर के सेठ जुम्मा लाल रुठिया ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान 1917 में ब्रिटिश हुकूमत (अंग्रेजों) द्वारा कर्ज मांगे जाने पर 35 हजार रुपये दिए थे। इसको लेकर अब रुठिया के उत्तराधिकारियों ने ब्रिटेन सरकार से कर्ज का भुगतान करने के लिए पत्राचार किया है।

मध्य प्रदेश के सिहोर जिले के 63 वर्षीय विवेक रुठिया के दावे पर यूके (UK) के 'डेट मैनेजमेंट ऑफिस' से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया मिली है। जिसमें दावे को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज मांगे गए हैं। सम्मान की बात लंबे समय के पत्राचार के बाद ब्रिटिश अथॉरिटी द्वारा इस दावे पर जवाब और ओरिजिनल दस्तावेज मांगे जाने पर रुठिया परिवार ने खुशी जताते हुए कहा कि अब यह मामला केवल पैसों का नहीं, बल्कि सम्मान का है।

विवेक रूठिया ने बताया कि जब यह मामला ब्रिटिश अधिकारियों के ध्यान में लाया गया, तो उनके वकील को हाल ही में एक ईमेल मिला जिसमें ओरिजिनल लोन सर्टिफिकेट और उससे जुड़ी बातचीत की कॉपी मांगी गई थी। रूठिया ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय के बाद मेरे दावे को स्वीकार किया जाएगा और उस पर कोई जवाब मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यह मामला किसी तार्किक नतीजे पर पहुंचेगा। आखिरकार, अब यह पैसे की बात नहीं है, अब यह सम्मान की बात है।"

पुराने कागजात में मिला ऐतिहासिक दस्तावेज विनय रुठिया और उनके छोटे भाई विवेक रुठिया ने बताया कि पारिवारिक पुराने कागजात की छानबीन के दौरान उन्हें 4 जून 1917 का एक ऐतिहासिक प्रमाण-पत्र मिला। उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन ने सैनिकों के राशन व युद्ध आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहयोग (इंडियन वार लोन) जुटाया था।

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तत्कालीन समय में सीहोर के पॉलीटिकल एजेंट इन भोपाल, डब्ल्यूएस डेविस द्वारा जारी दस्तावेज के अनुसार, सेठ जुम्मा लाल रुठिया फर्म, सेठ रामकिशन जसकरण रुठिया ने ब्रिटिश हुकूमत को 35 हजार रुपये वार लोन के रूप में दिए थे। लोन देने के 20 साल बाद 1937 में सेठ जुम्मा लाल का निधन हो गया था, लेकिन इस कर्ज का भुगतान आज तक नहीं हुआ।

फरवरी में भेजा था लीगल नोटिस विवेक रुठिया ने अपने अधिवक्ता श्रेयांस रानीवाला के माध्यम से इसी साल फरवरी में यूके डेट मैनेजमेंट ऑफिस को ईमेल और हार्ड कापी द्वारा लीगल नोटिस भेजा था। जिस पर अब ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया आई है और दस्तावेज मांगे गए हैं।

ब्रिटेन सरकार के लोन विभाग ने परिवार से मूल प्रमाण-पत्र व पत्राचार की प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा है ताकि दावे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा सके। परिवार के मुताबिक, अगर 109 सालों (1917–2026) के लिए 5.5% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रकम जोड़ी जाए, तो यह कई करोड़ रुपये होगी। और अगर सोने की कीमतों के आधार पर देखा जाए - जो 1917 के बाद से 3,000 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं - तो आज इसकी कीमत 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो सकती है।

आज के समय में कितना हो जाएगा पैसा? परिवार के दावों के अनुसार, यदि इस रकम का हिसाब 109 वर्षों (1917 से 2026 तक) के लिए 5.5% वार्षिक चक्रवर्द्धि ब्याज के आधार पर जोड़ा जाए, तो यह राशि बढ़कर कई करोड़ रुपये हो जाती है।