MP Election 2023: बीजेपी विधायक दल की बैठक में बोले सीएम शिवराज- चुनाव जिताने वालों को ही मिलेगा टिकट

भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी कारण से प्रत्याशियों के चयन की भी तैयारियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा विधायक दल की बैठक में कहा कि जो भी जीतने की योग्यता रखेगा, उसे ही पार्टी मैदान में उतारेगी। किसी को भी चुनाव हारने के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि आप लोग चुनाव की तैयारियां करो। लोगों के बीच जाकर सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से जुड़ो और हितग्राहियों को सदस्य बनाओ। जीत के लिए बनाओ प्लान- सीएम सीएम ने विधायकों में जोश भरते हुए कहा कि आप जनता के साथ ऐसा संपर्क बनाएं कि हम चुनाव बाद फिर मिलें। इसके साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि मैं सभी विधायकों को जीत के लिए अग्रिम तौर पर शुभकामनाएं देता हूं। 15 वीं विधानसभा में यह विधायक दल की आखिरी बैठक थी। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस बैठक में विधायकों को पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुट जाने के लिए कहा गया है। बैठक को प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ओर नरोत्तम मिश्रा ने भी संबोधित किया। आभार प्रदर्शन भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि लोगों के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ बड़ी संख्या में लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लाड़ली बहना योजना से महिलाओं को कर रहे सशक्त प्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रही है। इस बात को घर-घर जाकर बताया जाए। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने विधायक दल की आखिरी बैठक होने का जिक्र करते हुए कहा कि सभी विधायकों को जीत की शुभकामनाएं, आप फिर विजयी होकर आएं।

Edited By: Gaurav Tiwari