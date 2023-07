MP Election 2023: पीएम मोदी की लोकप्रियता से डर गया है विपक्ष, बेमेल साबित होगा गठबंधन- विष्णुदत्त शर्मा

MP Election 2023 देश में साल 2024 में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन का सिलसिला जारी है। वैचारिक असमानता और अलग-अलग एजेंडे को लेकर राजनीति में आई पार्टियां एक बार फिर बड़े स्तर पर गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं। इन गठबंधन को लेकर भाजपा अब विपक्षी दलों पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। भाजपा सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने विपक्षी दलों पर हमला बोला।

पीएम मोदी की लोकप्रियता से डर गया है विपक्ष, बेमेल साबित होगा गठबंधन- विष्णुदत्त शर्मा (फाइल फोटो)

भोपाल, राज्य ब्यूरो। देश में साल 2024 में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन का सिलसिला जारी है। वैचारिक असमानता और अलग-अलग एजेंडे को लेकर राजनीति में आई पार्टियां एक बार फिर बड़े स्तर पर गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं। इन गठबंधन को लेकर भाजपा अब विपक्षी दलों पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। विष्णुदत्त शर्मा ने विपक्षी दलों पर बोला हमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनमें से कई राजनीतिक दल ऐसे हैं, जिनकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के विरोध को लेकर हुई थी, लेकिन अब ये दल पीएम मोदी और भाजपा की लोकप्रियता के डर से वापस कांग्रेस का हाथ थामने के तैयार हैं। ऐसे दल जो एक-दूसरे के विरोधी और प्रतिद्वंदी रहे हैं, आज गले मिल रहे हैं। इन विरोधी दलों का यह गठबंधन पानी और तेल के मेल की तरह बेमेल साबित होगा। किसी भी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं विपक्षी दल- विष्णुदत्त शर्मा विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता एक छाते के नीचे आने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इन नेताओं का मकसद किसी भी तरह सत्ता हासिल करना है। ये लोग अपने और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इन दलों की कार्यप्रणाली पर अगर नजर डाली जाए तो इनमें से अधिकांश परिवारवादी और अलोकतांत्रिक हैं। 'अपनी पीढ़ियों की चिंता के लिए गठजोड़ कर रहे विपक्षी दल' शर्मा ने आगे कहा कि अगर ये दल एक-दूसरे का हाथ थामने की कोशिश में लगे हैं तो इसका मकसद केवल इन सभी नेताओं को अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। उन्होंने कहा कि गठजोड़ की कोशिश में लगे सभी दल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। अगर इन सभी के घोटालों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 20 लाख करोड़ के घोटाले इन विपक्षी दलों ने किए हैं।

