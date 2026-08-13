युवाओं की ताकत देखने के बाद Gen Z को लुभाने में जुटी एमपी कांग्रेस, युवा संवाद में वांगचुक को बुलाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, भोपाल। कहा जाता है 'जिस ओर तरुणाई चलती है, उधर जमाना चलता है।' यह वाक्य उनकी ताकत, एकजुटता, जोश को बताता है। दिल्ली के जंतर मंतर में पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में हुए आंदोलन में युवाओं ने अपनी ऐसी ही ताकत दिखाई। नई शब्दावली में इन्हें 'जेन-जी' का आंदोलन कहा गया। राज्यों में भी युवाओं ने समर्थन में आंदोलन कर बता दिया के उन्हें सरकार को झुकाना आता है। राहुल गांधी भी उनके साथ आए।

युवाओं की ताकत देख सभी राजनीतिक दल उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने तो उन्हें अपना बनाने के लिए युवा संवाद, आंदोलन सहित कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर ली है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में प्रदेशस्तरीय एक बड़ा युवा सम्मेलन और इसके बाद जिलों में युवा संवाद की योजना है।

युवा संवाद में वांगचुक होंगे प्रमुख आकर्षण बड़े आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बुलाया जाएगा। वे युवाओं से संवाद करेंगे। बता दें वांगचुक ने दिल्ली में युवाओं के साथ 26 दिन तक आमरण अनशन किया था। इसी कारण पार्टी उन्हें बुला रही है।

बैठक में राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने सुझाव दिया था कि युवा संवाद में सोनम वांगचुक को बुलाना चाहिए। अगले तीन से चार माह के भीतर पार्टी युवा संवाद का आयोजन करेगी। इसके पहले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी है।

खबरें और भी







प्रदेश में 1.43 करोड़ युवा मतदाता कांग्रेस यह भी दावा कर रही है कि दतिया उपचुनाव में उसकी जीत भी जेन-जी के कारण हुई है। बता दें कि प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद 18 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 43 लाख है जो कुल मतदाताओं का 25 प्रतिशत है।