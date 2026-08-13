युवाओं की ताकत देखने के बाद Gen Z को लुभाने में जुटी एमपी कांग्रेस, युवा संवाद में वांगचुक को बुलाने की तैयारी
पेपर लीक के खिलाफ युवाओं की ताकत देखने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अब Gen Z को लुभाने में जुट गई है। पार्टी युवा संवाद और सम्मेलनों की योजना बना रही ह ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस Gen Z युवाओं को लुभाने की रणनीति बना रही है।
युवा संवाद कार्यक्रमों में सोनम वांगचुक को आमंत्रित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में 1.43 करोड़ युवा मतदाता महत्वपूर्ण हैं।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। कहा जाता है 'जिस ओर तरुणाई चलती है, उधर जमाना चलता है।' यह वाक्य उनकी ताकत, एकजुटता, जोश को बताता है। दिल्ली के जंतर मंतर में पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में हुए आंदोलन में युवाओं ने अपनी ऐसी ही ताकत दिखाई। नई शब्दावली में इन्हें 'जेन-जी' का आंदोलन कहा गया। राज्यों में भी युवाओं ने समर्थन में आंदोलन कर बता दिया के उन्हें सरकार को झुकाना आता है। राहुल गांधी भी उनके साथ आए।
युवाओं की ताकत देख सभी राजनीतिक दल उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने तो उन्हें अपना बनाने के लिए युवा संवाद, आंदोलन सहित कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर ली है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में प्रदेशस्तरीय एक बड़ा युवा सम्मेलन और इसके बाद जिलों में युवा संवाद की योजना है।
युवा संवाद में वांगचुक होंगे प्रमुख आकर्षण
बड़े आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बुलाया जाएगा। वे युवाओं से संवाद करेंगे। बता दें वांगचुक ने दिल्ली में युवाओं के साथ 26 दिन तक आमरण अनशन किया था। इसी कारण पार्टी उन्हें बुला रही है।
बैठक में राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने सुझाव दिया था कि युवा संवाद में सोनम वांगचुक को बुलाना चाहिए। अगले तीन से चार माह के भीतर पार्टी युवा संवाद का आयोजन करेगी। इसके पहले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी है।
खबरें और भी
प्रदेश में 1.43 करोड़ युवा मतदाता
कांग्रेस यह भी दावा कर रही है कि दतिया उपचुनाव में उसकी जीत भी जेन-जी के कारण हुई है। बता दें कि प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद 18 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 43 लाख है जो कुल मतदाताओं का 25 प्रतिशत है।
यह भी पढ़ें- भोपाल-विदिशा सफर होगा तेज और आसान, 44.83 किमी फोरलेन के साथ बनेंगे 3 नए बायपास
यही कारण है कि वोट बैंक की दृष्टि से राजनीतिक दल युवाओं के झुकाव को सरकार बनाने में महत्वपूर्ण मान रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2027 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसके बाद वर्ष 2028 में विधानसभा और 2029 में लोकसभा के चुनाव होने हैं।
NEET में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित कर रही भाजपा
उधर, भाजपा महिला मोर्चा ने नीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों के घर जाकर उन्हें सम्मानित करने का अभियान प्रदेश भर में चलाया। इसी तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी नीट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सरकार का पहले से ही गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (ग्यान) पर फोकस रहा है। वर्ष 2027 को सरकार युवा वर्ष के रूप में मनाने जा रही है।