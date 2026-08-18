आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस का बड़ा दांव, डॉक्टर-इंजीनियर और बुद्धिजीवियों का होगा सम्मेलन

जेएनएन, भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आदिवासियों की बीच पैठ बढ़ाने के लिए संगठन का ब्लाक स्तर तक विस्तार करेगी। नया नेतृत्व तैयार किया जाएगा। आदिवासियों के बीच काम करने वाले बुद्धिजीवियों के सम्मेलन कराए जाएंगे।

डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और समाजसेवियों को संगठन से जोड़ा जाएगा। इनसे मिलने वाले फीडबैक के आधार पर आदिवासी कांग्रेस की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अध्यक्षता में बनाया गया समूह भी अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम करेगा। प्रदेश में 89 आदिवासी ब्लाक में 47 विस और छह लोस की सीटें इनके लिए सुरक्षित हैं।

पिछले दो चुनावों से आदिवासी मतदाताओं का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। पार्टी द्वारा अपने इस परंपरागत वोट को सुरक्षित रखने के साथ आदिवासियों में पैठ को और मजबूत करने के लिए समाज से जुड़े बुद्धिजीवियों के सम्मेलन किए जाएंगे।