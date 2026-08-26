MP में कोचिंग संस्थानों पर कसेगा शिकंजा, विनियमन के लिए अब कानून की जगह नियम लाएगी सरकार; उल्लंघन पर भारी जुर्माना
मध्य प्रदेश सरकार अब कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कानून के बजाय नियम बनाएगी। इन नियमों में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के प्रवेश पर रोक, प्रतिदिन अधिकतम पांच घंटे की पढ़ाई और उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान होगा।
HighLights
16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
एक दिन में पांच घंटे से अधिक पढ़ाई पर रोक होगी।
नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है। राज्य सरकार अब इसके लिए अलग कानून बनाने के बजाय नियम बनाकर कोचिंग संस्थानों को विनियमित करेगी। प्रस्तावित नियमों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, फीस, शिक्षकों की योग्यता, भवन और फायर सेफ्टी से लेकर विज्ञापन तक के लिए स्पष्ट प्रावधान किए जाएंगे।
नई व्यवस्था के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा, जबकि किसी विद्यार्थी को एक दिन में पांच घंटे से अधिक पढ़ाने पर भी रोक रहेगी। कोचिंग संस्थानों को बिना पंजीयन संचालन की अनुमति नहीं होगी।
केंद्र के मॉडल नियमों को बनाया जाएगा आधार
नई दिल्ली और कोटा समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में कोचिंग संस्थानों में हुए हादसों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में केंद्र सरकार को कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद केंद्र ने विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और अनुचित फीस वसूली पर नियंत्रण के लिए मॉडल प्रारूप राज्यों को भेजा था।
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाने के लिए प्रारूप भी तैयार किया था। इसमें पंजीयन, भवन और फायर सेफ्टी, प्रवेश, बैठक व्यवस्था समेत कई प्रावधान शामिल थे। अब सरकार ने विधेयक के बजाय नियमों के माध्यम से इन्हें लागू करने का निर्णय लिया है।
बिना पंजीयन नहीं चल सकेंगे कोचिंग संस्थान
प्रस्तावित नियमों के अनुसार कोई भी कोचिंग संस्थान बिना पंजीयन संचालित नहीं हो सकेगा। पंजीयन के लिए भवन अनुज्ञा, फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। बार-बार नियम तोड़ने पर अर्थदंड की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये तक की जा सकेगी।
अभी फीस, पढ़ाई की अवधि, शिक्षक नियुक्ति, बैठक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अलग-अलग विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करते हैं। नई व्यवस्था में इन सभी पहलुओं को एक ही नियामक ढांचे में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
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16 साल से कम उम्र में प्रवेश नहीं
नई व्यवस्था में बच्चों पर पढ़ाई के अत्यधिक दबाव को कम करने पर विशेष जोर दिया गया है। 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का कोचिंग में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लगातार पढ़ाई और बार-बार होने वाले टेस्ट के कारण बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को देखते हुए कोचिंग संस्थानों में मनोवैज्ञानिक सहायता और काउंसलिंग की व्यवस्था भी करनी होगी।
इसके अलावा नैतिक अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
शिक्षकों की योग्यता और प्रोफाइल बताना होगा
कोचिंग संस्थानों को अपने शिक्षकों की योग्यता और पूरा विवरण सार्वजनिक करना होगा। संस्थान की वेबसाइट पर भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। नियमों के तहत कम से कम स्नातक स्तर की योग्यता वाले शिक्षक रखना अनिवार्य किया जाएगा।
वहीं, विद्यार्थियों और अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए ‘100 प्रतिशत चयन की गारंटी’ जैसे भ्रामक दावे करने वाले विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी।
पांच घंटे से ज्यादा नहीं होगी पढ़ाई
कोचिंग संस्थानों में सुबह से देर रात तक कक्षाएं चलाने और उसके बाद वहीं अभ्यास या स्व-अध्ययन कराने की व्यवस्था पर भी अंकुश लगेगा। किसी विद्यार्थी को पांच घंटे से अधिक पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।
यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित अवधि से पहले कोचिंग छोड़ता है तो संस्थान को तय समयसीमा में नियमों के अनुसार अनुपातिक फीस वापस करनी होगी।
सरकार ने बदला कानून का रास्ता
उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन के अनुसार, पहले कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए विधेयक लाने की तैयारी की जा रही थी। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अब नियमों के माध्यम से कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित और विनियमित करने का निर्णय लिया गया है।