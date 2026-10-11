MP में 35.56 लाख पेंशन हितग्राहियों के खाते में पहुंचे 213 करोड़, एक लाख से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां; नरसिंहपुर में CM ने की बड़ी घोषणाएं

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को नरसिंहपुर जिले को विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की कई सौगातें दीं। उन्होंने 42.52 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। साथ ही 35.56 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 213.41 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 540 करोड़ रुपये की लागत से गोटेगांव-नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग के उन्नयन सहित कई विकास योजनाओं की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्कूल बस सेवा का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र दिए और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया। जिले में लगभग 95 करोड़ रुपये की लागत के 21 विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया।

नरसिंहपुर को मिलेगा जबलपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया का लाभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नरसिंहपुर को जबलपुर मेट्रोपॉलिटन एरिया का लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र में विकास, उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जिले के 50 गांवों में 23.17 करोड़ रुपये की लागत से जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा चार सड़कों और शासकीय हाईस्कूल कल्याणपुर का लोकार्पण भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष घोषित किया है। इस दौरान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में 85 हजार नई नियुक्तियां की गई हैं और बहुत जल्द एक लाख से अधिक नए पदों पर भर्ती की जाएगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश के ढाई लाख से अधिक शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी गई है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने अगले वर्ष प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की बात भी कही। विद्यार्थियों से संवाद, शिक्षा व्यवस्था पर जोर मुख्यमंत्री ने सांदीपनि विद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, भविष्य के लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

डॉ. यादव ने कहा कि सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि शासकीय स्कूलों में ड्रॉपआउट दर, जो पहले 14 प्रतिशत से अधिक थी, अब शून्य पर आ गई है। उन्होंने सांदीपनि विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में 375 सांदीपनि विद्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी और बस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि उनकी शिक्षा और आवागमन आसान हो सके।

नरसिंहपुर में गीता भवन और नर्मदा घाट पर बनेगा रिवर फ्रंट मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर जिले के विकास के लिए कई अन्य घोषणाएं भी कीं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: गोटेगांव-नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग: 540 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन किया जाएगा।

एकांत वन कॉरिडोर: नरसिंहपुर में विकसित किया जाएगा।

खेरी नाका से रेलवे स्टेशन: प्रमुख मार्ग का निर्माण किया जाएगा।

गीता भवन: नरसिंहपुर में भव्य गीता भवन बनाया जाएगा।

वरमान घाट: नर्मदा नदी के घाट पर रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जिले में परिवहन, धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देना है।

पशुपालकों को मिलेंगे पुरस्कार मुख्यमंत्री ने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर प्रदेश के सभी विकासखंडों में पशुपालकों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को एक लाख रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 50 हजार रुपये और तीसरे स्थान के विजेता को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।

उन्होंने जल संरक्षण और नदी जोड़ो अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को इन पहलों का लाभ मिलेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल के नेतृत्व में जल संरक्षण और नल जल योजनाओं के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को पुष्प और वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास का दावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, खेलों और किसानों के कल्याण के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार जनकल्याण और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस और चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी बोले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली को लेकर विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉ. यादव ने कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास और विभिन्न राज्यों में उसके चुनावी प्रदर्शन को लेकर भी टिप्पणी की।