मंगलवार को अमित शाह की उपस्थिति में होने वाली पहली बैठक में प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी। खासतौर से जिन 103 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस व अन्य दलों का कब्जा है उनके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। इन सीटों पर प्रदेश भाजपा ने अब तक क्या काम किया है और वहां कांग्रेस की कमजोरियां क्या हैं इसपर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

MP-CG Election 2023: अमित शाह के हाथों में होगी एमपी-सीजी विधानसभा चुनाव की कमान, भोपाल में आज करेंगे बैठक

Your browser does not support the audio element.

भोपाल, राज्य ब्यूरो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। ऐसे में चुनावी तैयारियों को परखने और भाजपा पदाधिकारियों को चुनावी जीत का गणित समझाने के लिए शाह मंगलवार को भोपाल आ रहे हैं। उनके साथ मप्र विधानसभा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी आ रहे हैं। वे शाम साढ़े सात बजे भोपाल आएंगे और देर रात पौने 12 बजे दिल्ली लौट जाएंगे। शाह इस दौरान कोर-ग्रुप सहित पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर पर अब तक की गई चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। वर्ष 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य जिम्मेदारी शाह को सौंपी गई है, वहीं राजस्थान की बागडोर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को भोपाल में अमित शाह की उपस्थिति में होने वाली पहली बैठक में प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी। खासतौर से जिन 103 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस व अन्य दलों का कब्जा है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। इन सीटों पर प्रदेश भाजपा ने अब तक क्या काम किया है और वहां कांग्रेस की कमजोरियां क्या हैं, ऐसी जानकारियों के साथ संगठन द्वारा बैठक के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके साथ ही शाह भाजपा द्वारा कराए गए अलग-अलग सर्वे पर भी बातचीत करेंगे। इन सभी मुद्दों के लिए संगठन स्तर पर अलग-अलग टोली तैयार की गई हैं। शाह सभी टोलियों के साथ अलग-अलग बैठेंगे। इसमें बूथ स्तर पर तैयारी, वोट प्रतिशत 51 करने में अब तक किए गए प्रयास, बाहरी राज्यों से आए विस्तारकों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। एक बैठक वे राज्य स्तरीय कोरग्रुप के साथ भी लेंगे। शाह के भोपाल दौरे का ऐलान भले ही अचानक हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भोपाल में पहले से मौजूद हैं। इनमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव शामिल हैं।

Edited By: Narender Sanwariya