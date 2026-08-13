MP Board Exam 2027: 10वीं-12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं; यहां देखें पूरा शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने गुरुवार को हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मंडल की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार, 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से शुरू होंगी, जबकि 10वीं की मुख्य परीक्षा 24 फरवरी 2027 से आयोजित की जाएगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा।

परीक्षा कार्यक्रम नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। 10वीं का पहला पेपर 24 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार, हाईस्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2027 की शुरुआत 24 फरवरी 2027 को होगी। पहले दिन मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी सहित कुछ अन्य निर्धारित विषयों की परीक्षा होगी। इसके बाद हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पेपर होंगे।