MP Board Exam 2026: 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, माशिमं ने जारी किए मॉडल पेपर; समझें परीक्षा का पैटर्न

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए काम की खबर है। मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए विषयवार मॉडल प्रश्न पत्र आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं। इनकी मदद से विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नपत्र का प्रारूप समझने के साथ अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकेंगे।

मॉडल पेपर विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करेंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विभिन्न प्रश्नों का अंक विभाजन किस प्रकार हो सकता है। छात्र इन प्रश्नपत्रों के जरिए अपनी तैयारी को व्यवस्थित कर सकते हैं और परीक्षा से पहले अभ्यास को बेहतर बना सकते हैं।

मॉडल पेपर से समझें प्रश्नपत्र का पैटर्न बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के सामने अक्सर यह चुनौती रहती है कि प्रश्नपत्र में किस प्रकार के सवाल आएंगे और उन्हें कितने समय में हल करना होगा। मॉडल प्रश्न पत्रों के अभ्यास से इस असमंजस को कम करने में मदद मिल सकती है।

विद्यार्थी इनके जरिए वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के स्वरूप को समझ सकते हैं। साथ ही, निर्धारित अंक योजना के अनुसार उत्तर लिखने का अभ्यास भी कर सकते हैं। कमजोर विषयों की पहचान करने में मिलेगी मदद मॉडल पेपर केवल प्रश्नों के प्रारूप को समझने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इनके जरिए विद्यार्थी अपनी तैयारी की कमियों को भी पहचान सकते हैं। नियमित अभ्यास के बाद छात्र यह आकलन कर सकते हैं कि किन विषयों या अध्यायों पर उन्हें अधिक समय देने की जरूरत है।