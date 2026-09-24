MP BJP में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: चंद्रशेखर बने नए संगठन महामंत्री; शिव प्रकाश की फिर प्रदेश में वापसी
मध्य प्रदेश भाजपा में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं, जिसमें चंद्रशेखर को नया संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। ...और पढ़ें
HighLights
चंद्रशेखर मध्य प्रदेश भाजपा के नए संगठन महामंत्री बने।
शिव प्रकाश को फिर मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया।
सतीश धौंड को चार राज्यों में जनजातीय संपर्क की जिम्मेदारी।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई टीम की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर केंद्रीय कार्यालय से जारी संगठनात्मक नियुक्तियों की सूची में मध्य प्रदेश को लेकर भी अहम बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को एक बार फिर मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है, जबकि चंद्रशेखर को प्रदेश का नया संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सतीश धौंड को भी मध्य प्रदेश समेत चार राज्यों में संगठन और जनजातीय संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है।
इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने प्रदेश संगठन के संचालन, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और आगामी संगठनात्मक अभियानों को गति देने के लिए नई व्यवस्था बनाई है।
शिव प्रकाश को फिर मिला मप्र का जिम्मा
भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश के साथ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा का दायित्व सौंपा गया है। उनका केंद्र मुंबई निर्धारित किया गया है।
शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश के संगठन का लंबा अनुभव है। ऐसे में प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों और पार्टी के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है।
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सतीश धौंड को भी अहम जिम्मेदारी
भाजपा ने सतीश धौंड को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रदेश सह-महामंत्री (संगठन) एवं जनजातीय संपर्क का दायित्व सौंपा है। उनका केंद्र नागपुर रहेगा। इस जिम्मेदारी के तहत उन्हें चारों राज्यों में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ जनजातीय समुदायों के बीच संपर्क से जुड़े कार्यों की निगरानी करनी होगी।
चंद्रशेखर बने मध्य प्रदेश के नए संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में सबसे अहम बदलाव चंद्रशेखर की नियुक्ति को माना जा रहा है। उन्हें प्रदेश का नया संगठन महामंत्री बनाया गया है। संगठन महामंत्री की भूमिका पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, कार्यकर्ताओं और विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण होती है।
नई टीम के सामने प्रदेश में संगठन को सक्रिय बनाए रखने, कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक अभियानों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।