MP BJP में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: चंद्रशेखर बने नए संगठन महामंत्री; शिव प्रकाश की फिर प्रदेश में वापसी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई टीम की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर केंद्रीय कार्यालय से जारी संगठनात्मक नियुक्तियों की सूची में मध्य प्रदेश को लेकर भी अहम बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को एक बार फिर मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है, जबकि चंद्रशेखर को प्रदेश का नया संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सतीश धौंड को भी मध्य प्रदेश समेत चार राज्यों में संगठन और जनजातीय संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है।

चंद्रशेखर बने मध्य प्रदेश के नए संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश भाजपा में सबसे अहम बदलाव चंद्रशेखर की नियुक्ति को माना जा रहा है। उन्हें प्रदेश का नया संगठन महामंत्री बनाया गया है। संगठन महामंत्री की भूमिका पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, कार्यकर्ताओं और विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण होती है।