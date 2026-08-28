MP में OBC की हर जाति का हिसाब जुटाएगी BJP, कौन सत्ता-संगठन में आगे और कौन पीछे? तैयार होगा पूरा डेटा
मध्य प्रदेश भाजपा ओबीसी वर्ग की जातियों का आंतरिक सर्वे कर रही है, ताकि सत्ता और संगठन में कम प्रतिनिधित्व ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा मध्य प्रदेश में ओबीसी जातियों का आंतरिक सर्वे करेगी।
सत्ता-संगठन में कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों की पहचान होगी।
पंचायत से संसद तक ओबीसी प्रतिनिधित्व का डेटा बनेगा।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जातियों का आंतरिक सर्वे कराएगी। इसमें ओबीसी में आने वाली जातियों और उनमें सम्मिलित उपजातियों के लोगों को सूचीबद्ध किया जाएगा। एकजाई डाटा तैयार करके प्रदेश और केंद्रीय संगठन को भेजा जाएगा। इसके पीछे पार्टी की मंशा ओबीसी वर्ग की उन जातियों को चिन्हित करने की है, जिनका सत्ता और संगठन में प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है।
जातियों-उपजातियों का रिकॉर्ड खंगालेगी भाजपा
राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अनुसार प्रदेश में 56 प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। इसमें 92 जातियां और उनकी उपजातियां है। इनकी मांग रहती है कि संख्या के अनुरूप आरक्षण दिया जाए। आने वाले समय में पंचायत, नगरीय निकाय, विधानसभा और फिर लोकसभा के चुनाव होने हैं। ओबीसी प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहते हैं। इन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला हाई कोर्ट में निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है।
ऐसे में सत्ता और संगठन ओबीसी वर्ग को साधने में जुट गया है। भाजपा ने ओबीसी मोर्चा को आंतरिक सर्वे का जिम्मा सौंपा है। मोर्चा अध्यक्ष पवन पाटीदार ने जिला प्रभारी नियुक्ति कर दिए हैं और उन्हें नौ बिंदुओं को प्रपत्र भी दिया है, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी।
राजनीतिक व क्षेत्रीय प्रभाव वाली जातियों की होगी पहचान
मध्यप्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक ओबीसी सूची को आधार बनाकर सभी जाति, उपजाति, समूहों की सूची बनाई जाएगी। एक तय फार्मेंंट में जाति का प्रचलित नाम, उपजाति, पर्यायवाची नाम और संबंधित सामाजिक समूह दर्ज किया जाएगा। इसमें वास्तविक सामाजिक समूहों की संख्या और सरकारी सूची की प्रविष्टियों के बीच अंतर स्पष्ट भी स्पष्ट किया जाएगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि कौन-सी जातियां राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं और कौन-सी जातियां संख्या या क्षेत्रीय प्रभाव के बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पीछे हैं।
पंचायत से संसद तक ओबीसी प्रतिनिधित्व का डेटा होगा तैयार
भाजपा संगठन प्रत्येक ओबीसी जाति के सामने उसके प्रमुख राजनीतिक नेताओं की सूची तैयार कराएगा। इसमें पंचायत से लेकर संसद तक ओबीसी वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है इसका डेटा तैयार होगा। इसमें ओबीसी नेता का पद, क्षेत्र, विधानसभा, लोकसभा, विभाग और संगठनात्मक जिम्मेदारी दर्ज की जाएगी। इससे भाजपा को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन-सी जातियां पार्टी से राजनीतिक रूप से जुड़ी हैं और कौन-सी जातियों को कहां कितना प्रतिनिधित्व मिल पाया है।
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इन बिंदुओं पर सर्वे कर प्रपत्र भरकर रिपोर्ट की जाएगी तैयार
- - मप्र की आधिकारिक ओबीसी सूची के आधार पर ओबीसी जातियों की कितनी संख्या है।
- - ओबीसी में जातिवार भाजपा के वरिष्ठ प्रमुख ओबीसी नेताओं की विवरणी तैयार की जाएगी।
- - ओबीसी में जातिवार नेताओं की सरकार एवं संगठन में भागीदारी की विवरणी बनाई जाएगी।
- - भाजपा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला उन जातियों की विवरणी तैयार की जाएगी।
- - ओबीसी की मप्र सूची में शामिल जातियों जो केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हो सकी उनकी विवरणी तैयार की जाएगी।
- - ओबीसी सांसद (लोकसभा एवं राज्यसभा) विधायक की जातिवार सूची तैयार की जाएगी।
- - मप्र की ओबीसी समाज के महापुरुषों की सूची व उनकी जयंती एवं पुण्यतिथि का विवरण तैयार करना है।
- - जिला कार्यकारिणी गठन करवाना एवं मंडल कार्यकारिणी गठन करवाना एवं अन्य संगठनात्मक विषयों को लेकर जानकारी उपलब्ध कराना।
- - मप्र की वर्तमान चुनौती एवं आगामी चुनौती की विवरणी।
ओबीसी वर्ग की जातियों का डाटा तैयार कराया जा रहा है। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पवन पाटीदार ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें नौ बिंदुओं को प्रपत्र दिया है, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके पीछे पार्टी संगठन की मंशा है कि सत्ता और संगठन में ओबीसी वर्ग की उन जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, जिन्हें अपेक्षाकृत अब तक प्रतिनिधित्व कम या नहीं मिला है।
- रामबाबू यादव, प्रदेश कार्यालय मंत्री, मप्र भाजपा ओबीसी मोर्चा