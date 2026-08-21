MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 32 IAS अफसरों के तबादले, ग्वालियर-सतना नगर निगम के कमिश्नर बदले, यहां देखें पूरी सूची

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 32 अधिकारियों की नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। आदेश के बाद जिला पंचायत, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और मंत्रालय स्तर पर कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं।

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के हस्ताक्षर से जारी IAS तबादला आदेश में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ युवा अफसरों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम और विकास प्राधिकरण में भी बदलाव अभिषेक चौधरी (2018 बैच) को जिला पंचायत धार के सीईओ पद से हटाकर नगर निगम ग्वालियर का आयुक्त बनाया गया है।

अक्षय कुमार तेम्रवाल (2018) को जिला पंचायत दतिया के सीईओ पद से अपर आयुक्त, नगर निगम भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है।

डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा (2019) को नगर निगम सतना का आयुक्त बनाया गया है। उन्हें सतना स्मार्ट सिटी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

विवेक के.व्ही. (2020) को जबलपुर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला पंचायतों में बदले कई CEO जिला पंचायत स्तर पर भी बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है। संघ प्रिय को नगर निगम ग्वालियर के आयुक्त पद से हटाकर जिला पंचायत सिंगरौली का सीईओ बनाया गया है। वहीं जगदीश कुमार गोमे को सिंगरौली से जिला पंचायत सागर का सीईओ बनाया गया है।

इसके अलावा नवीत कुमार धुर्वे को देवास, सृष्टि देशमुख गौड़ा को रीवा, अभिषेक सराफ को सीधी, सौम्या आनंद को खंडवा, ऐश्वर्य वर्मा को श्योपुर, आशीष को टीकमगढ़, अर्पित गुप्ता को बड़वानी और तनुश्री मीणा को जिला पंचायत बालाघाट का सीईओ नियुक्त किया गया है।

मंत्रालय में भी नई जिम्मेदारियां मंत्रालय स्तर पर संजना जैन को उप सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्योति शर्मा को उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, अंजली जोसेफ जोनाथन को उप सचिव, लोक निर्माण विभाग और अनिल कुमार डामोर को उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा कार्तिकेय जायसवाल, विशाल धाकड़ और सोनाली देव को भी उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया गया है। मैदानी प्रशासन में भी बड़ा बदलाव सरकार ने मैदानी प्रशासन को भी नए सिरे से व्यवस्थित किया है। काजल जावला को राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल में अपर मिशन संचालक बनाया गया है। वहीं श्रद्धा शुक्ला को अपर कलेक्टर खंडवा की जिम्मेदारी मिली है।

इसके साथ ही आशीष कुमार को बीना (सागर), अनिकेत शांडिल्य को बैहर (बालाघाट), आकाश अग्रवाल को मझौली (सीधी), पाटिल आशीष अशोक को कुक्षी (धार), सुशिर श्रीकृष्ण श्रीराम को देवसर (सिंगरौली), कुलदीप पटेल को बिछिया (मंडला), जामदार फरहान इरफान को शहपुरा (डिंडौरी), ठाकरे ऋषिकेष विजय को बिजावर (छतरपुर) और नवकिरण कौर को डबरा (ग्वालियर) का एसडीओ (राजस्व) बनाया गया है।