Madhya Pradesh: कुएं की सफाई के दौरान 3 लोगों की दर्दनाक मौत, पुलिस को दम घुटने की आशंका

राजगढ़, नई दुनिया/जागरण डेस्क। MP Rajgarh News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक गांव में सोमवार सुबह कुंए की सफाई करते समय तीन लोगों की मौत हो गई। कुरावर पुलिस थाने के निरीक्षक आर एस शक्तावत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि तीनों की मौत दम घुटने से हुई है। मरने वालों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच थी। कुएं की सफाई के लिए उतरे थे पुलिस ने बताया की जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित माना गांव में 30 फीट गहरे कुएं को साफ करने के लिए उसमें उतरे थे। अधिकारी ने आंशका जताई है कि तीनों की मौत दम घुटने और कुएं की सफाई करते समय पानी में गिरने से हुई होगी। मौत की सही कारण शव के पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। एक ही परिवार के सदस्य थे सभी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि बाद में शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। मृतकों की पहचान ओम प्रकाश वर्मा, कांता प्रसाद वर्मा और विष्णु वर्मा के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे और दलित समुदाय से थे।

