मध्य प्रदेश के 58 लाख छात्रों को ड्रेस के लिए मिलेंगे 600 रुपये, मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार, 29 सितंबर को कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने 58 लाख छात्रों के बैंक खातों में 600 रुपये ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। ये रुपये बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दिए जाएंगे।

सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि राज्य सरकार यूनिफॉर्म के लिए समय पर टेंडर नहीं निकाल पाई थी और इस प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप भी लगे थे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 58 लाख छात्रों को स्कूली यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है। DBT के जरिए बच्चों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे पैसे राज्य कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि पैसे की ट्रांसफर प्रक्रिया 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के जरिए होगी। एकेडमिक सेशन शुरू होने के पांच महीने बाद ये राशि बच्चों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।