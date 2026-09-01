भोपाल वेस्टर्न बाइपास की बदली लागत को मंजूरी, RGPV तीन हिस्सों में बंटेगा; पढ़ें मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के विकास और प्रशासन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में भोपाल पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के. साईं मनोहर को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त करने और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत आरजीपीवी को तीन अलग-अलग विश्वविद्यालयों में विभाजित करने और उनके साथ कौशल विकास को जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

35 किमी का होगा पश्चिमी बाइपास कैबिनेट ने भोपाल पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित योजना को मंजूरी दे दी है। पहले इसकी लंबाई करीब 41 किलोमीटर प्रस्तावित थी, जिसे अब घटाकर 35 किलोमीटर किया जाएगा। बाइपास बनने से जबलपुर की ओर से इंदौर जाने वाले वाहनों को भोपाल शहर के भीतर प्रवेश करने की जरूरत कम होगी। इससे उनका करीब 21 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा भी बचेगा।

बाइपास के निर्माण से राजधानी में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। परियोजना में पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। रातापानी वन क्षेत्र में अंडरपास बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि वन्यजीवों की आवाजाही प्रभावित न हो।

रिटायर्ड आईपीएस साई मनोहर होंगे मुख्यमंत्री के सलाहकार कैबिनेट ने सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी के. साई मनोहर को मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उनका मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा। सरकार के अनुसार यह नियुक्ति प्रशासनिक समन्वय और विभिन्न स्तरों पर बेहतर तालमेल के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सरकार ने इन विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था में कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) को भी अनिवार्य रूप से जोड़ने की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि इससे तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक बनाने और विद्यार्थियों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने पर अधिक जोर दिया जा सकेगा।