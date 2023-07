Madhya Pradesh: आठ वर्षीय लड़के के मतांतरण के मामले में आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 32 वर्षीय आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शनिवार की देर रात उसे गिरफ्तार किया। आरोपी इंदौर के खजराना इलाके के राजा कॉलोनी का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के इस आरोप की जांच की जा रही है कि उसके बेटे का जबरन मतांतरण कराया गया था।

मतांतरण के मामले में आरोपी गिरफ्तार (फाइल फोटो)

HighLights मतांतरण मामले में पुलिस ने शनिवार को दर्ज किया था मामला इंदौर की खजराना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इंदौर, एजेंसी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने आठ वर्षीय लड़के का मतांतरण कराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बता दें कि आठ वर्षीय लड़के के पिता ने पुलिस को शिकायत की कि एक व्यक्ति उसके बेटे का जबरन मतांतरण कराया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला? बकौल पुलिस, आठ वर्षीय लड़का और उसकी मां पिछले कुछ वर्षों से आरोपी के साथ रह रहे थे, लेकिन शिकायतकर्ता को उनके ठिकाने के बारे में हाल ही में जानकारी मिली थी। दरअसल, शिकायतकर्ता 2018 से लापता था। खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 32 वर्षीय आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शनिवार की देर रात उसे गिरफ्तार किया। आरोपी इंदौर के खजराना इलाके के राजा कॉलोनी का रहने वाला है। कौन सी धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला? पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471, 34 (सामान्य इरादे) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। दिनेश वर्मा ने कहा कि राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले शिकायतकर्ता की शादी 2014 में शाजापुर में हुई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2018 में दंपति एक पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए बाड़मेर से मध्य प्रदेश के शाजापुर आए थे, लेकिन ट्रेन से वापस लौटते समय उनकी पत्नी, बेटे के साथ अचानक लापता हो गई। ऐसे में उस व्यक्ति ने सभी संभावित स्थानों पर उनकी तलाश की। आरोपों की जांच कर रही पुलिस पुलिस अधिकारी ने कहा कि हाल ही में उन्हें पता चला कि (शिकायतकर्ता को) उनकी पत्नी अपने आठ वर्षीय बेटे के साथ आरोपी के साथ रह रही थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी पुरुष और महिला ने धोखाधड़ी से लड़के का जन्म प्रमाण पत्र बनाया और शिकायतकर्ता के स्थान पर उसके पिता के रूप में आरोपी का नाम अंकित कराया। दरअसल, शिकायतकर्ता आठ वर्षीय लड़के के असल पिता हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के इस आरोप की जांच की जा रही है कि उसके बेटे का जबरन मतांतरण कराया गया था।

