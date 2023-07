Morena News: अपनी साली के साथ फरार हुआ व्यक्ति, पत्नी-पिता और तीन बच्चों ने खाया जहर

मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित छौंदा गांव का एक युवक अपनी साली के साथ भाग गया। इस घटना से आहत होकर उसके पिता पत्नी और बच्चों ने जहर खा लिया। घटना के बाद पांचों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया लेकिन उनकी हालत को देखते हुए ग्वालियर रैफर कर दिया गया है। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अपनी साली के साथ फरार हुआ व्यक्ति, पत्नी-पिता और तीन बच्चों ने खाया जहर

ग्वालियर (मध्य प्रदेश), एजेंसी। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित छौंदा गांव का एक युवक अपनी साली के साथ भाग गया। इस घटना से आहत होकर उसके पिता, पत्नी और बच्चों ने जहर खा लिया। घटना के बाद पांचों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया लेकिन उनकी हालत को देखते हुए ग्वालियर रैफर कर दिया गया है। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनाक्रम के मुताबिक छौंदा निवासी रामविलास बाथम अपनी साली के साथ घर से भाग गया है। इस घटना से आहत होकर रामविलास की पत्नी राजाबेटी बाथम उम्र 35 साल ने आज सुबह सत्तू में अपने बेटे अमित, दो बेटियों मोनिका, अनन्या के अलावा ससुर कुंदन बाथम उम्र 55 साल को जहर दे दिया। खुद राजाबेटी बाथम ने भी यह जहरीला सत्तू पी लिया। पांचों को नाजुक हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें ग्वालियर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोट- खबर अपडेट की जा रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

Edited By: Versha Singh