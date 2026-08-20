भोपाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा: बालक की हत्या के बाद अंडकोष बेचने हत्यारों ने ईरानी गैंग से किया था संपर्क; पुलिस ने क्राइम सीन कराया रीक्रिएट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। अंडकोष बेचकर करोड़ों कमाने के लालच में 14 वर्षीय बालक की बेरहमी से हत्या के बाद भोपाल के छोटे तालाब में उसका शव फेंकने के सनसनीखेज मामले में पुलिस की पड़ताल में कई नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या के बाद बालक के अंडकोष बेचने के लिए आरोपितों ने ईरानी गैंग से संपर्क किया था। पुलिस को आरोपितों से पूछताछ में इस संबंध में अहम जानकारी मिली है।

अब पुलिस उन संदिग्ध लोगों की पहचान और भूमिका की जांच कर रही है, जिनसे आरोपितों ने संपर्क किया था। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कहीं इस गिरोह का संबंध मानव अंगों की खरीद-फरोख्त से तो नहीं है।

क्राइम सीन रीक्रिएशन, पॉलीथिन जब्त शहर की श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने बुधवार और गुरुवार को आरोपितों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट कराया। पुलिस ने उस जगह की भी जांच की, जहां हत्या के बाद बालक का शव फेंका गया था। इसी दौरान उस पॉलीथिन के बारे में जानकारी मिली, जिसमें अंडकोष रखकर बाद में तालाब में फेंके गए थे। पुलिस ने गुरुवार को पॉलीथिन जब्त कर लिया है और उसे जांच के लिए भेजा जा रहा है।

बैंक खातों में लाखों के लेन-देन ने बढ़ाई जांच एसीपी संतोष पटेल ने बताया कि पूछताछ में हत्या की साजिश, अंडकोष निकालने और उन्हें बेचने की कोशिश से जुड़ी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। जांच में एक आरोपित के बैंक खाते में लाखों रुपये के लेनदेन की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब इन ट्रांजेक्शन का स्रोत और जिन खातों में रकम गई, उनकी जानकारी जुटा रही है। पुलिस को आशंका है कि इन लेन-देन का संबंध किसी बड़े नेटवर्क से हो सकता है।