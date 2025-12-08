Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैरोल पर छूटे महाराष्ट्र के आरोपी ने बैतूल में छह वर्षीय बालिका का किया अपहरण, पुलिस तलाश में जुटी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    महाराष्ट्र की सीमा से सटे बैतूल जिले से एक छह वर्षीय बालिका का अपहरण हुआ है। आरोपी, जो हत्या के मामले में पैरोल पर छूटा था, महाराष्ट्र का निवासी है। प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बालिका का अपहरण (सांकेतिक चित्र - इनसेट : आरोपी युवक)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। महाराष्ट्र की सीमा से सटे बैतूल जिले के गांव की छह वर्षीय बालिका का रविवार शाम महाराष्ट्र के खड़का गांव के निवासी अनिल पिता जंगलू कुशराम (28) ने अपहरण कर लिया। आरोपी महाराष्ट्र के अमरावती की जेल से कुछ दिन पहले ही हत्या के मामले में पैरोल पर छूटकर आया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बालिका का अपहरण होने की सूचना मिलते ही मासोद पुलिस चौकी में अपराध दर्ज कर पुलिस सक्रिय हो गई और आरोपित एवं बालिका की खोजबीन में जुटी हुई हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नर्मदापुरम रेंज के आईजी मिथलेश कुमार शुक्ला भी सोमवार को गांव पहुंचे और स्वजन से मुलाकात कर पुलिस अधिकारियों को तत्परता से खोजबीन करने के निर्देश दिए ।

    पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने बताया कि पुलिस की टीमें रात से ही तलाश कर रही हैं। महाराष्ट्र की पुलिस भी आरोपित के पुराने अपराधिक रिकार्ड के आधार पर सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। आरोपित और बालिका को जल्द ही तलाश कर लिया जाएगा।

    महाराष्ट्र की स्थानीय अपराध शाखा के साथ ही चार थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम बेनोडा, मोर्शी, वरूड़ समेत अन्य संभावित स्थानों पर उसकी तलाश कर रही है। बैतूल जिले की भी पुलिस टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में आरोपित और बालिका को खोज रही हैं।

     

    • बालिका का महाराष्ट्र की जेल से पैरोल पर छूटे आरोपी ने अपहरण किया है। उसे पकड़ने के लिए महाराष्ट्र तक सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र की पुलिस भी आरोपित को तलाशने में सहयोग दे रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आरोपित और बालिका की तलाश कर ली जाएगी।
    • - वीरेन्द्र जैन, एसपी, बैतूल