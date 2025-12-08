पैरोल पर छूटे महाराष्ट्र के आरोपी ने बैतूल में छह वर्षीय बालिका का किया अपहरण, पुलिस तलाश में जुटी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। महाराष्ट्र की सीमा से सटे बैतूल जिले के गांव की छह वर्षीय बालिका का रविवार शाम महाराष्ट्र के खड़का गांव के निवासी अनिल पिता जंगलू कुशराम (28) ने अपहरण कर लिया। आरोपी महाराष्ट्र के अमरावती की जेल से कुछ दिन पहले ही हत्या के मामले में पैरोल पर छूटकर आया था।

बालिका का अपहरण होने की सूचना मिलते ही मासोद पुलिस चौकी में अपराध दर्ज कर पुलिस सक्रिय हो गई और आरोपित एवं बालिका की खोजबीन में जुटी हुई हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नर्मदापुरम रेंज के आईजी मिथलेश कुमार शुक्ला भी सोमवार को गांव पहुंचे और स्वजन से मुलाकात कर पुलिस अधिकारियों को तत्परता से खोजबीन करने के निर्देश दिए ।

पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने बताया कि पुलिस की टीमें रात से ही तलाश कर रही हैं। महाराष्ट्र की पुलिस भी आरोपित के पुराने अपराधिक रिकार्ड के आधार पर सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। आरोपित और बालिका को जल्द ही तलाश कर लिया जाएगा।

महाराष्ट्र की स्थानीय अपराध शाखा के साथ ही चार थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम बेनोडा, मोर्शी, वरूड़ समेत अन्य संभावित स्थानों पर उसकी तलाश कर रही है। बैतूल जिले की भी पुलिस टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में आरोपित और बालिका को खोज रही हैं।