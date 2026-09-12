खंडवा: छेड़छाड़ के आरोप में 40 साल से फरार था, अब बुढ़ापे में हुआ गिरफ्तार तो बोला- मुझे कुछ याद ही नहीं

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो यह साबित करता है कि कानून के हाथ भले ही लंबे हों, लेकिन कभी-कभी इंसाफ मिलने में लंबा वक्त लग जाता है।

खबर यह है कि जवानी के दिनों में एक युवती से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पूरे 40 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी की उम्र 64 साल हो चुकी है और पुलिस की पूछताछ पर उसका अजीब जवाब सामने आया है।

समझिए क्या है पूरा मामला? मोघट रोड थाने की पुलिस के मुताबिक, यह मामला साल 1986 का है। उस वक्त संजय नगर निवासी अशोक कुमार (पिता पॉपसिंग उर्फ पप्पू) की उम्र करीब 24 वर्ष थी। एक महिला ने उसके खिलाफ थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था।

पुलिस ने उस समय आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद आरोपी कोर्ट में चल रही सुनवाई की तारीखों पर जाना बंद कर दिया था। लगातार पेशियों से गायब रहने के कारण अदालत ने उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया था और तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

कैसे हुई 40 साल बाद गिरफ्तारी बता दें कि इतने लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से दूर रहने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए पहले पुलिस ने सुराग तलाशने शुरू किए। पुलिस सबसे पहले जलेबी चौक पहुंची, जहां उसकी कटिंग की पुरानी दुकान हुआ करती थी, लेकिन वह बंद मिली।

इसके बाद टीम संजय नगर स्थित उसके घर गई, तो वहां भी ताला लटका हुआ मिला। आखिरकार, टीआई विकास खिंची और हेड कांस्टेबल रफीक खान को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि अशोक कुमार अब बस स्टैंड के पास गन्ने की चरखी की एक दुकान पर रहता है।

और फिर पकड़ा गया 64 साल का आरोपी फिर क्या, सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और 64 साल के अशोक कुमार को धर दबोचा। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया।

बदल गया हुलिया और भूलने की बीमारी पुलिस ने बताया कि जब साल 1986 में उसने अपराध किया था, तब वह 24 साल का एक युवा था। अब 40 साल बीत जाने के बाद उसकी उम्र 64 वर्ष हो चुकी है, जिसके चलते उसका चेहरा और पूरा हुलिया ही बदल गया था। हालांकि, पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना और परिवार के लोगों से मिली जानकारी के आधार पर उसकी पहचान पुख्ता की।