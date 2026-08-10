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    मध्य प्रदेश: पहलगाम हमले से जोड़कर दिखाया डर, साइबर ठगों ने पीड़ित को ही भेजा थाने; उड़ाए 3.05 लाख रुपये

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 03:45 AM (GMT+05:30)

    खंडवा में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को पहलगाम हमले और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उसके खाते से 3.05 लाख रुपये ठग लिए। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. साइबर ठगों ने पहलगाम हमले से जोड़कर डराया।

    2. पीड़ित से 3 लाख 5 हजार रुपये ठगे गए।

    3. एक आरोपी आकाश भूरिया गिरफ्तार, दो फरार।

    डिजिटल डेस्क, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में साइबर अपराधियों का नया अंदाज समाने आया है। उन्होंने एक व्यक्ति को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उसके खाते से तीन लाख पांच हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए और उसके बाद पीड़ित को थाने भेज दिया।

    पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर झाबुआ जिले के ग्राम नरवालिया निवासी आकाश उर्फ हावसिंह भूरिया को गिरफ्तार किया है। बताया गया ठगी की रकम इसी के खाते में गई थी।

    पीड़ित ने बताई आपबीती

    पीड़ित श्रवण कुमार के मुताबिक, खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले साइबर अपराधी 29 मार्च से 12-13 अप्रैल तक लगातार उससे संपर्क में रहे। उसका नाम पहलगाम हमले, मनी लांड्रिंग और विदेश से अवैध फंडिंग से जोड़ते हुए गिरफ्तारी का डर दिखाया।

    कथित जांच के दौरान उसकी पासबुक, एटीएम कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी दिखाए, जिससे उनकी बातों पर विश्वास हो गया। इस दौरान किसी से बात न करने की चेतावनी दी और उसके बैंक खाते से तीन लाख पांच हजार रुपये अन्य खातों में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद कहा कि अब जांच पूरी हो गई है, थाने जाकर अपने दस्तावेज प्राप्त कर लो।

    थाने पहुंचा तो हो गया हैरान

    श्रवण थाने पहुंचा, तो पुलिस ने ऐसे किसी प्रकरण और जांच से साफ इन्कार कर दिया। साइबर सेल खंडवा ने ट्रांजेक्शन डिटेल निकलवाया तो पता चला कि फरियादी के खाते से ट्रांसफर राशि झाबुआ के आकाश भूरिया के बैंक खाते में पहुंची है, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। बताया गया कि इस मामले में आकाश के साथ दो अन्य आरोपित भी शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

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