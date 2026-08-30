एक-एक बूंद को तरशने वालों की ही नहीं, अब जानवरों और जमीन की भी बुझेगी प्यास

विशाल आनंद छटिये, झाबुआ। कोई कार्य पूरी शिद्दत से किया जाए तो उसका परिणाम सार्थक निकलता है। इसका उदाहरण पेश किया है मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के ग्रामीणों ने।

जिले की जिस बंजर जमीन पर गर्मियों के दिनों में पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहां ग्रामीणों के सामूहिक श्रम ने तस्वीर ही बदल दी।

पिछले महीनों में 45 डिग्री तक की गर्मी में जब युवा और बुजुर्ग हलमा (सामूहिक श्रमदान) में जुटे तो बरसात के पानी को सहेजने के लिए जमीन का आकार बदल दिया ।

इसका परिणाम चारणकोटड़ा और राजपुरा में बने तालाबों में अब दिख रहा है। चारणकोटड़ा के तालाब में अब तक लगभग 50 करोड़ लीटर और राजपुरा में नौ करोड़ लीटर पानी इकट्ठा हो चुका है। दोनों तालाबों की कुल क्षमता 70 करोड़ लीटर तक है।

ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी स्तर पर यही काम कराने में करीब 35 लाख रुपये खर्च होते, लेकिन यहां निश्शुल्क हो गया। तालाबों से करीब 100 बीघा जमीन की सिंचाई होने के साथ आसपास के कुओं, हैंडपंप और अन्य जलस्रोतों में जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। अब इस पानी के आसपास पौधारोपण की तैयारी है।

झाबुआ में ग्रामीणों ने हलमा से दो बड़े तालाब बनाए पेटलावद तहसील के चारणकोटड़ा की जनसंख्या लगभग 400 है। वर्षा के मौसम के बाद से ही यहां जलसंकट शुरू हो जाता था। खेती के लिए पानी मिलना तो दूर, ग्रामीणों और मवेशियों के लिए पेयजल जुटाना भी कठिन हो जाता था। इसी समस्या के समाधान के लिए शिवगंगा अभियान के तहत 400 बीघा क्षेत्र में जलसंवर्धन और पौधारोपण की योजना बनाई गई।

इसके बाद किए गए श्रमदान से चारणकोटड़ा में करीब 25 बीघा क्षेत्र में तालाब का निर्माण किया गया। फरवरी में शुरू हुआ निर्माण तीन महीने चला। करीब तीन हजार लोगों ने श्रमदान किया। इससे 55 करोड़ लीटर क्षमता का तालाब तैयार हुआ।

जून के अंतिम दिनों में जलसंग्रहण शुरू हुआ और अब तक करीब 50 करोड़ लीटर पानी जमा हो चुका है। तालाब की पाल करीब 55 फीट ऊंची और 250 फीट लंबी है। उधर, मेघनगर तहसील के 300 आबादी वाले राजपुरा में आठ बीघा जमीन पर 15 करोड़ लीटर क्षमता का तालाब बनाया गया। फरवरी में शुरू हुआ काम मार्च में पूरा हुआ। प्रतिदिन करीब 50 ग्रामीणों ने श्रमदान किया। राजपुरा के साथ हात्यादेहली, मालखंडवी और खालखंडवी सहित आसपास के ग्रामीण भी हलमा में शामिल हुए। तालाब में अब तक इसमें नौ करोड़ लीटर पानी जमा हो चुका है। तालाब की पाल करीब 40 फीट ऊंची और 175 फीट लंबी है। निर्माण पर करीब 10 लाख रुपये खर्च हुए।

तालाब में कितना पानी, ऐसे लगाया जाता है गणित तालाब में पानी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और औसत गहराई को मीटर में गुणा कर प्राप्त संख्या को 10 हजार से भाग दिया जाता है। इससे पानी की मात्रा करोड़ लीटर में मिल जाएगी। एक घन मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। सही अनुमान के लिए अधिकतम के बजाय औसत गहराई लेना जरूरी है।

पानी के बाद अब हरियाली की तैयारी शिवगंगा के जलसंवर्धन कार्य के प्रमुख भवरसिंह भयड़िया के मार्गदर्शन और ग्रामीणों की भागीदारी से दोनों तालाबों का निर्माण हुआ। चारणकोटड़ा में 22 हजार पौधे भी रोपे जा चुके हैं। अब जलस्रोत के आसपास हरियाली विकसित करने की तैयारी है।

संजय भूरिया की भी रही अहम भूमिका तालाबों के निर्माण में इंजीनियर संजय भूरिया की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने इंदौर में आयोजित ग्रामीण इंजीनियर प्रशिक्षण में तालाब निर्माण की तकनीक, मजबूती और जलधारण क्षमता से जुड़े प्रशिक्षण प्राप्त किए। इसके बाद इसी तकनीकी समझ का उपयोग स्थानीय स्तर पर तालाब निर्माण में किया गया।

ये है शिवगंगा अभियान जल, जंगल और जमीन के संरक्षण तथा सामुदायिक विकास के लिए काम कर रहे शिवगंगा अभियान की स्थापना करीब 22 वर्ष पहले हुई थी। महेश शर्मा, हर्ष चौहान, राजाराम कटारा सहित अनेक लोग इससे जुड़े हैं। अभियान में जल, जंगल और जमीन से जुड़े 17 तरह के कार्य किए जा रहे हैं। जलसंरक्षण के क्षेत्र में अब तक 140 तालाबों का निर्माण किया जा चुका है।