महाकाल की सवारी के दौरान भक्तों पर थूकने वाले युवकों पर कार्रवाई, ढोल-नगाड़ों के साथ घर तोड़ने पहुंचा बुलडोजर

MP उज्जैन में महाकाल की सवारी (Spitting During Mahakal Sawari) के दौरान भक्तों पर थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। वह अब आरोपियों के घर को तोड़ने के लिए पहुंच गई है। उज्जैन (Ujjain) में 17 जुलाई को एक इमारत की छत से शरारती तत्वों ने महाकाल की सवारी के दौरान भक्तों पर थूका था। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

महाकाल की सवारी के दौरान भक्तों पर थूकने वाले युवकों पर कार्रवाई

Your browser does not support the audio element.

उज्जैन, जागरण डेस्क। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान थूकने और पाली की कुल्ला कर देने के मामले में प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। अब आरोपियों के घर को तोड़ने के लिए भारी पुलिस टीम के तैनात की गई है। उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार था और इस दौरान बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी, जिसमें कई भक्त शामिल हुए थे। इसी दौरान छत पर खड़े कुछ समुदाय विशेष के तीन युवकों ने भक्तों पर थूक दिया। ढोल-नगाड़ों के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची प्रशासन ढोल-नगाड़ों साथ प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। कार्रवाई से पहले बड़ी संख्या में पुलिस बल इलाके में तैनात किए गए है। बता दें, तीन आरोपियों में से दो नाबालिग है जिन्होंने भक्तों के ऊपर थूका था। तीनों को अदालत में पेश कर जेल भेजा जाएगा। वीडियो हुआ वायरल भक्तों पर थूकने और कुल्ला करने का वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपियों के खिलाफ सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाने और सद्भाव बिगाड़ने समेत पांच धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी ने जारी किया बयान एसपी सचिन शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 'सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी। सवारी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टंकी चौक पहुंची थी। यहां बहुमंजिला भवन पर तीन युवक खड़े हुए थे। सवारी के गुजरने के दौरान युवकों द्वारा नीचे खड़े भक्तों पर थूका गया।' मोबाइल में कैद हुई घटना इस हरकत को नीचे खड़े कुछ युवकों ने कैमरे में कैद कर लिया था। इस वीडियो में युवक भक्तों पर थूकते और कुल्ला करते हुए नजर आ रहे थे। वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने खाराकुआं थाने पर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की।

Edited By: Nidhi Avinash