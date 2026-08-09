पूर्व RTO आरक्षक सौरभ शर्मा की काली कमाई का दुबई कनेक्शन! 150 करोड़ के विला पर लोकायुक्त फिर करेगा पड़ताल

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की दुबई संपत्ति का मामला एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में लोकायुक्त संगठन अब दुबई में उसकी संपत्ति होने के दावे की दोबारा पड़ताल करेगा। कोर्ट में चालान पेश करने से पहले लोकायुक्त पुलिस सौरभ के नाम के साथ-साथ उसके कथित बेनामी नेटवर्क से जुड़ी संपत्तियों की भी बारीकी से जांच कर रही है।

शिकायत में 150 करोड़ के विला का किया गया था दावा सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में शिकायत करने वाले व्यक्ति ने दावा किया था कि दुबई में सौरभ के नाम पर एमआर ग्रुप से खरीदा गया करीब 150 करोड़ रुपये का एक विला है। हालांकि, सौरभ और उसके करीबियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान इस संपत्ति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला था।

पूछताछ के दौरान सौरभ शर्मा या उसके करीबी रिश्तेदारों ने भी दुबई में संपत्ति होने की बात स्वीकार नहीं की। इसके बावजूद शिकायत में बताए गए अन्य संपत्ति संबंधी विवरणों में से अधिकांश के सही पाए जाने के कारण लोकायुक्त इस दावे को पूरी तरह खारिज करने के बजाय इसकी दोबारा पुष्टि करना चाहता है।

एमआर ग्रुप से फिर मांगी जाएगी संपत्ति की जानकारी लोकायुक्त पुलिस अब दुबई के एमआर ग्रुप को दोबारा पत्र भेजकर जानकारी लेने की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाएगी कि सौरभ शर्मा या कथित तौर पर उसकी काली कमाई को निवेश और संपत्तियों में लगाने में शामिल 15 से अधिक संदिग्ध लोगों में से किसी ने एमआर ग्रुप के माध्यम से दुबई में कोई प्रापर्टी खरीदी है या नहीं।

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जांच के दौरान यह भी सामने आया था कि सौरभ शर्मा का दुबई आना-जाना रहा है। 19 दिसंबर 2024 को लोकायुक्त पुलिस ने जब सौरभ और उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे थे, उस समय उसके स्वजन ने भी बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ दुबई गया हुआ है।

52 किलो सोना और करोड़ों नकदी मिलने से मचा था हड़कंप सौरभ शर्मा प्रकरण में जांच एजेंसियों को उस समय बड़ा सुराग मिला था, जब लोकायुक्त की कार्रवाई के अगले दिन आयकर विभाग की टीम ने भोपाल के मेंडोरी गांव में एक लावारिस कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ 60 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। यह कार सौरभ के कारोबारी सहयोगी चेतन गौर के नाम पर पंजीकृत थी।