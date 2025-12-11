कुबेरेश्वर धाम में चढ़ावे के नाम भिखारियों से ठगी, 200 रुपये के नकली नोट थमाकर हजारों की चिल्लर ले उड़ा बदमाश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी से सटे सीहोर जिले स्थित कुबरेश्वर धाम में भिखारियों को निशाना बनाकर की गई ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मंदिर परिसर में रोज़ी-रोटी के लिए भीख मांगने वाले गरीब और दिव्यांग व्यक्तियों को एक शातिर ठग ने 200-200 रुपये के नकली नोट थमा दिए और बदले में उनसे करीब 8–10 हजार रुपये की चिल्लर ले उड़ा। घटना मंडी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

चढ़ावे के लिए मांगी चिल्लर जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर शाम कुछ अज्ञात लोग मंदिर परिसर पहुंचे। इसी दौरान काला कोट पहने एक युवक ने भिखारियों से कहा कि उसकी पत्नी मंदिर में चढ़ावा देने के लिए छोटे सिक्के चाहती है।

भरोसा जीतने के लिए उसने कुछ भिखारियों को 200-200 रुपये के नोट दिए, लेकिन ये नोट नकली थे। भिखारियों ने अपनी मेहनत की जुटाई चिल्लर उस व्यक्ति को दे दी और वह मौका पाकर वहां से फरार हो गया। दुकानदार की बात सुन उड़े होश कुछ देर बाद जब पीड़ितों ने इन नोटों से नाश्ता या सामान खरीदने की कोशिश की तो दुकानदारों ने नोट नकली बता दिए। तब उन्हें अहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं।

पीड़ित भिखारियों का कहना है कि उनकी गरीबी और असहायता का फायदा उठाकर आरोपी आसानी से भाग निकला। शिकायत दर्ज न होने से ठग बेखौफ गरीबी और डर के कारण किसी भी पीड़ित ने पुलिस में शिकायत नहीं की। इसी वजह से आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में रोज़ भारी भीड़ रहती है और कई गरीब लोग यहीं भीख मांगकर जीवनयापन करते हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाकर ठग ने वारदात को अंजाम दिया।