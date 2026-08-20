केन-बेतवा लिंक परियोजना: अफवाहों का गुबार बनाम जमीनी हकीकत, जानिए दावों के पीछे का सच

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना हाल के दिनों में एक बार फिर राजनीतिक चर्चा और विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में आ गई है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और स्थानीय नेताओं के बयानों के बाद इस परियोजना से जुड़े पुनर्वास, मुआवजे और विस्थापन को लेकर कई तरह के गंभीर दावे किए जा रहे हैं।

हालांकि, मध्य प्रदेश शासन और स्थानीय प्रशासन के आधिकारिक आंकड़े इन राजनीतिक दावों से बिल्कुल अलग एक बेहद संवेदनशील और पारदर्शी सच्चाई बयां करते हैं। इस विशेष रिपोर्ट में हम परियोजना को लेकर फैलाए जा रहे प्रमुख दावों और उनके पीछे की वास्तविक सच्चाई का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं: आबादी और विस्थापन के आंकड़ों का सच आरोप: विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि इस परियोजना के कारण चारों बांधों (मझगवां, रूंझ, केन-बेतवा और नेगुवा) से लगभग 50,000 की आबादी प्रभावित हो रही है।

वास्तविक तथ्य: प्रशासन के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार यह दावा पूरी तरह भ्रामक है। वास्तव में, चारों परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली कुल आबादी लगभग 23,000 ही है। इसका वास्तविक ग्रामवार विवरण इस प्रकार है: मझगवां परियोजना: इसके डूब क्षेत्र से केवल 1 पूर्ण और 7 आंशिक गांव प्रभावित हैं, जिससे 1,450 परिवारों की कुल 5,640 आबादी प्रभावित हो रही है। रूंझ परियोजना: डूब क्षेत्र से केवल 1 पूर्ण और 1 आंशिक गांव के 730 परिवारों की 1,906 आबादी प्रभावित है। केन-बेतवा लिंक परियोजना (पन्ना व छतरपुर): डूब क्षेत्र से 7 पूर्ण और 2 आंशिक गांव प्रभावित हैं, जबकि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए 14 गांवों की भूमि अर्जित की गई है, जिससे कुल 5,039 परिवारों की 15,661 आबादी प्रभावित हो रही है।

नेगुवा लघु परियोजना: इस परियोजना से विस्थापन पूरी तरह शून्य है और प्रभावितों की संख्या पूरी तरह निरंक (Zero) है। रिकॉर्ड-तोड़ विशेष पुनर्वास पैकेज और 96% भुगतान केन-बेतवा परियोजना के तहत प्रभावित 22 गांवों के कुल 5,039 विस्थापित परिवारों के पात्र हितग्राहियों के लिए ₹12.50 लाख प्रति परिवार की दर से कुल ₹604.745 करोड़ का विशेष पुनर्वास पैकेज स्वीकृत किया गया है।

संवेदनशीलता की बड़ी मिसाल यह है कि इस स्वीकृत राशि का 96 प्रतिशत भुगतान पहले ही हितग्राहियों को किया जा चुका है। यह मुआवजा वितरण करीब डेढ़ वर्ष पूर्व ही पूरा कर लिया गया था। इसके साथ ही, छतरपुर जिले के ग्राम करीदिया में 179 प्लॉट, ग्राम राईपुरा में 154 प्लॉट और ग्राम सलैया में 70 प्लॉटों का आवंटन करके कॉलोनी के रूप में पुनर्वास की भव्य व्यवस्था की जा रही है, जहां विद्युत और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं।

वर्षाकाल में विस्थापन के आरोपों का खंडन आरोप है कि मानसून और वर्षा ऋतु के दौरान प्रभावित परिवारों को उचित वैकल्पिक व्यवस्था के बिना जबरन उनके घरों से बेघर किया गया। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि, वर्षाकाल में लोगों को बेघर करने का आरोप पूरी तरह निराधार है, क्योंकि पन्ना जिले के 08 प्रभावित गांवों का पुनर्व्यवस्थापन वर्षाकाल शुरू होने से बहुत पहले ही सुरक्षित तरीके से संपन्न कर लिया गया था।

वर्तमान में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसी कोई भी दमनकारी कार्रवाई नहीं की जा रही है। विस्थापित परिवारों ने स्वेच्छा से इस विशेष एकमुश्त पुनर्वास पैकेज का विकल्प चुना है। पर्यावरण, बाघ और वन संरक्षण के कड़े इंतजाम आरोप: परियोजना के कारण 21 आदिवासी बहुल गांवों के साथ लगभग 40 लाख वृक्षों और पन्ना टाइगर रिजर्व के 100 से अधिक बाघों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

वास्तविक तथ्य: परियोजना का क्रियान्वयन शुरू करने से पहले कड़े नियमों के तहत 'इनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट' (EIA) के अंतर्गत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए एक 'इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान' तैयार किया गया है। भारत सरकार की शर्तों के अनुसार वन विभाग द्वारा 'कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान' और 'वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान' पर कड़ाई से काम किया जा रहा है।

साथ ही, स्टेज-2 वन स्वीकृति के कड़े नियमों के तहत एफ.आर.एल (FRL) से 10 मीटर नीचे तक वृक्षों की कटाई नहीं की गई है। इसके अलावा, प्रभावित वन क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत पात्र परिवारों की संख्या शून्य (निरंक) पाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट और NGT में कोई रोक नहीं प्रदर्शनकारियों का दावा है कि परियोजना से जुड़े कानूनी विषयों पर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में प्रकरण लंबित हैं, जिससे काम पर रोक लग सकती है। वास्तविक तथ्य: परियोजना क्षेत्र के लिए 6017 हेक्टेयर वन भूमि की स्टेज-1, स्टेज-2 और वाइल्ड लाइफ स्वीकृतियों की सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जा रहा है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में परियोजना से संबंधित कोई भी अदालती मामला प्रचलन में या लंबित नहीं है।

पुलिस कार्रवाई और महिलाओं के उत्पीड़न के दावों की सच्चाई वीडियो में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन स्थल पर 2000 से 5000 पुलिस बल तैनात किया गया, तथा रात्रि 2:00 बजे पुलिस ने 50 महिलाओं को लगभग 10 किलोमीटर तक दौड़ाकर खदेड़ा।

वास्तविक तथ्य: प्रशासन ने महिलाओं को रात में प्रताड़ित करने या दौड़ाने के आरोपों को पूरी तरह असत्य और भ्रामक करार दिया है। हकीकत यह है कि दौधन बांध निर्माण स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव करने और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ कर शासकीय कार्य को जबरन रोकने की कोशिश की गई थी।

इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा केवल न्यूनतम आवश्यक पुलिस बल की मदद ली गई थी और उपद्रवियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। संवेदनशीलत : मुख्यमंत्री का अतिरिक्त बजट और प्रशासन का ऐतिहासिक फैसला इस विवाद के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पन्ना जिले के लिए ₹202.50 करोड़ का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है। इसी प्रकार, छतरपुर के नवागत कलेक्टर मृणाल मीणा ने 11 अगस्त 2026 को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रभावित 14 गांवों में दोबारा सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी वास्तविक पात्र व्यक्ति मुआवजे से वंचित न रहे। इसके साथ ही, 5 गांवों के 59 लोगों के लिए ₹7.37 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत कर दी गई है।

18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बालिगों (कट-ऑफ तिथि मार्च 2024) को भी लाभ देने के लिए 313 हितग्राहियों के विशेष पैकेज के भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दावों के पीछे का असली खेल: राजनीतिक महत्वाकांक्षा स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पूरे आंदोलन के पीछे कुछ लोगों की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई हैं। आंदोलन का मुख्य चेहरा बने अमित भटनागर (एनजीओ जय किसान संगठन के संचालक) आम आदमी पार्टी (AAP) के टिकट पर बिजावर विधानसभा सीट से 2018 (1.34% वोट) और 2023 (2.49% वोट) का चुनाव बुरी तरह हार चुके हैं। उनकी सहयोगी दिव्या अहिरवार (25 वर्षीय) भी 'आप' की ही पार्षद हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में अपना वजूद तैयार करने और राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अमित भटनागर द्वारा आदिवासियों को ढाल बनाया जा रहा है। वास्तव में आंदोलन स्थल पर स्थानीय आदिवासियों की संख्या काफी कम है। इसमें वे लोग अधिक शामिल हैं जो पूर्व में अन्य परियोजनाओं (मझगवां और रूंझ बांध) में ₹5 लाख तक का मुआवजा उठा चुके हैं। इन्हें संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार ने 10.07.2026 को केन-बेतवा की तर्ज पर ही ₹12.50 लाख प्रति परिवार का विशेष पैकेज स्वीकृत कर दिया है, जिसका भुगतान वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।