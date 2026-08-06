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    कावड़िया पहाड़ पर हल्की सी चोट से गूंज उठते हैं करोड़ों साल पुराने पत्थर

    By Deepak VishwakarmaEdited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 08:27 PM (IST)

    देवास के उदयनगर वन क्षेत्र में स्थित कावड़िया पहाड़ एक अनोखा प्राकृतिक स्थल है, जहाँ करोड़ों साल पुराने कुछ पत्थर टकराने पर धातु जैसी गूंज पैदा करते ह ...और पढ़ें

    कावड़िया पहाड़ के पत्थर टकराने पर धातु जैसी गूंज पैदा करते हैं

    कावड़िया पहाड़ के पत्थर टकराने पर धातु जैसी गूंज पैदा करते हैं

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    दीपक विश्वकर्मा, देवास। घने जंगल की खामोशी के बीच यकायक ठन... ठन... की आवाज गूंजती है। पहली बार सुनने वाला सहज ही समझता है कि कहीं लोहे के खंभे पर हथौड़ा पड़ा है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही भ्रम टूट जाता है। सामने लोहे का नहीं, बल्कि पत्थरों का पहाड़ खड़ा होता है।

    मध्य प्रदेश के देवास जिले के उदयनगर वन क्षेत्र स्थित कावड़िया पहाड़ प्रकृति का ऐसा ही अनोखा आश्चर्य है, जहां करोड़ों वर्ष पुराने कुछ पत्थर टकराते ही धातु जैसी गूंज पैदा करते हैं। पहली बार यहां आने वाले अधिकांश लोग पत्थरों को गौर से देखते हैं।

    कई लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं इनमें लोहे की मात्रा तो नहीं है, लेकिन हाथ में आने वाला पत्थर बिल्कुल साधारण काला बेसाल्ट ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ खास पत्थरों को हल्के से टकराने पर जंगल में घंटी जैसी आवाज गूंज जाती है।

    Kawadia Pahaad

    पहाड़ के पत्थर टकराने पर धातु जैसी गूंज 

    भूगर्भ विशेषज्ञों के अनुसार, यह पूरा क्षेत्र कालमनर बेसाल्ट की दुर्लभ संरचना का उदाहरण है। करोड़ों वर्ष पहले यहां ज्वालामुखी से निकला लावा धीरे-धीरे ठंडा हुआ। ठंडा होने के दौरान लावा सिकुड़ा और उसमें प्राकृतिक दरारें बन गईं। इसी प्रक्रिया से पांच, छह और कहीं-कहीं आठ कोणों वाले लंबे पत्थर-स्तंभ तैयार हुए, जो आज भी यहां बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं।

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    इन पत्थरों की बनावट बहुत ठोस और सघन होती है। कुछ पत्थरों के भीतर मौजूद प्राकृतिक संरचना उन्हें घंटी की तरह कंपन करने योग्य बना देती है। जब ऐसे पत्थर पर हल्की चोट पड़ती है, तो वह कंपन कुछ क्षण तक उसके भीतर घूमता रहता है और उसी से धातु जैसी साफ गूंज सुनाई देती है। हालांकि, कावड़िया पहाड़ के इन पत्थरों पर इस ध्वनि को लेकर अब तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाशित नहीं हुआ है।

    दूसरा, पहाड़ पर बिखरे हजारों-लाखों पत्थरों में से प्रत्येक पत्थर से आवाज नहीं निकलती। केवल कुछ खास आकार और बनावट वाले पत्थर ही धातु जैसी गूंज पैदा करते हैं। ग्राम पोटला निवासी अरुण भास्कर बताते हैं कि आपस में हल्की टक्कर से सामान्यतः इन पत्थरों को नुकसान नहीं होता, लेकिन तेज चोट के निशान साफ दिखाई देते हैं।

    Kawadia Pahaad (1)

    दुनिया में भी हैं गिने-चुने उदाहरण

    ग्राम पोटला के आसपास इस तरह के सात पहाड़ हैं। भूगर्भीय दृष्टि से ऐसी संरचनाएं दुनिया में भी बहुत कम स्थानों पर मिलती हैं। उत्तरी आयरलैंड का जाइंट्स काजवे और स्काटलैंड की फिंगल्स केव इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। कावड़िया पहाड़ भी इसी तरह की दुर्लभ प्राकृतिक धरोहर है, जिसे वैज्ञानिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए।

    महाभारत से भी जुड़ाव की लोकमान्यता

    इस पहाड़ की कहानी केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है। स्थानीय लोकमान्यता के अनुसार महाबली भीम ने एक रात में मां नर्मदा का वेग रोकने के लिए इन पत्थरों से बांध बनाने का प्रयास किया था। एक अन्य जनश्रुति कहती है कि पांडव इन्हें कांवड़ में भरकर लाए थे, इसलिए इसका नाम कावड़िया पहाड़ पड़ा।

    Kawadia Pahaad (3)

    संरक्षण मिलेगा तो बनेगा बड़ी पहचान

    प्रकृति, विज्ञान और लोकविश्वास का अनूठा संगम होने के बावजूद यह स्थल अब भी अपेक्षित पहचान और सुविधाओं से वंचित है। यहां पहुंचने का रास्ता कठिन है और दिशा-सूचक बोर्ड, पर्यटक सुविधाएं तथा संरक्षण की व्यवस्था भी सीमित है।

    देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के अनुसार पोटला गांव से कावड़िया पहाड़ तक पहुंच मार्ग को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस दुर्लभ भूगर्भीय धरोहर का वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण और सुनियोजित पर्यटन विकास किया जाए तो कावड़िया पहाड़ देश के प्रमुख जियो-टूरिज्म स्थलों में शामिल हो सकता है।