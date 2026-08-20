भोपाल में कश्मीरी छात्रों को डराने की कोशिश, मकान मालिक को भी धमकाया; DGP से शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे जम्मू-कश्मीर के दो छात्रों को डराने-धमकाने और मकान खाली कराने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। छात्रों के कश्मीरी होने और एक विशेष वर्ग से ताल्लुक रखने पर आपत्ति जताते हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें धमकाया। मामले की सूचना मिलते ही जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (जेकेएसए) और पुलिस सक्रिय हुई, जिसके बाद स्थिति को संभाल लिया गया। दोनों छात्र प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत भोपाल में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं।

मकान मालिक को भी दी धमकी पीड़ित छात्रों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके कश्मीरी होने को लेकर आपत्ति जताई और मकान मालिक पर उन्हें तुरंत घर से निकालने का दबाव बनाया। कथित तौर पर धमकी दी गई कि यदि छात्रों को नहीं हटाया गया तो जबरन घर में घुसकर उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे दोनों छात्र डर गए और उन्होंने मामले की जानकारी संबंधित लोगों तक पहुंचाई।