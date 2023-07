इंदौर पुलिस ने चोरी के शक में महिला को बेल्ट-डंडों से पीटा, महिला आरक्षक ने बर्फ से की घाव की सिंकाई

Indore Crime इंदौर के तिलक नगर थाने के पुलिसकर्मियों ने एक महिला को इतना पीटा कि उसकी हड्डी टूट गई। महिला को 21 लाख रुपये चुराने के आरोप में बयान देने के लिए बुलाया था। आठ बार बयान लेने पर भी चोरी नहीं स्वीकारने पर महिला की बेल्ट और डंडे से पिटाई कर दी। घाव छिपाने के लिए महिला आरक्षक से बर्फ की सिंकाई करवाई गई।

इंदौर, ऑनलाइन डेस्क। Indore Police: इंदौर के तिलक नगर थाने के पुलिसकर्मियों ने एक महिला को इतना पीटा कि उसकी हड्डी टूट गई। महिला को 21 लाख रुपये चुराने के आरोप में बयान देने के लिए बुलाया था। आठ बार बयान लेने पर भी चोरी नहीं स्वीकारने पर महिला की बेल्ट और डंडे से पिटाई कर दी। घाव छिपाने के लिए महिला आरक्षक से बर्फ की सिंकाई करवाई गई। महावीर मार्ग (धार) निवासी 46 वर्षीय रचना शर्मा को एसआइ सुरेंद्रसिंह पांच दिन से पूछताछ करने बुला रहे थे। रविवार दोपहर रचना के बयान दर्ज किए और बातचीत के बहाने प्रथम मंजिल पर बने कक्ष में बंद कर दिया। आरोप है कि पुलिसवालों ने डंडे और बेल्ट से पिटाई की और कहा कि चोरी स्वीकार ले। रचना को पुरुष पुलिसकर्मियों ने भी डंडे मारे, जिससे बाएं कंधे के पास की हड्डी टूट गई। महिला पुलिसकर्मी से बर्फ की करवाई सिंकाई रचना की पिटाई के समय चचेरे भाई लक्ष्य द्विवेदी, अक्षत द्विवेदी, बहन सुनयना शर्मा, जीजा परेश जोशी और चाचा श्रीकांत (रमण द्विवेदी) भी थाने में मौजूद थे। रचना की चीख सुन स्वजन बचाने दौड़े, लेकिन पुलिसकर्मियों ने धमकाया रिश्तेदारों को रोक लिया। चोट के निशान छिपाने के लिए एसआइ सुरेंद्र ने महिला पुलिसकर्मी से बर्फ की सिंकाई करवाई। रात 9 बजे तक थाने में रखा और यह बोलकर छोड़ा कि दोबारा थाने आना पड़ेगा। मेरे साथ बर्बरता से पिटाई की- पीड़िता दो जुलाई को मुझे बयान के लिए थाने बुलाया था। 12 बजे पहुंची तो तीन बजे तक बयान व पूछताछ चलती रही। इसके बाद एक महिला आरक्षक (जिसके दांत में तार लगा है) ऊपर बने कमरे में ले गई। मेरे साथ बर्बरता से पिटाई की। मैं चीखी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद मेरे भाई यश द्विवेदी को दूसरे कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा। मेरे दोनों हाथ-पैर, जांघ और कूल्हे पर भी गहरे घाव बन गए।

